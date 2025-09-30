MApN face două achiziţii uriaşe în apărare, de 7 miliarde de euro. Vor fi cumpărate 216 de tancuri de luptă, produse în România

A doua etapă a programului presupune achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat marţi că cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare "Tanc principal de luptă", etapele I (faza 2) și II. Potrivit reprezentanţilor din cadrul MApN, vor fi cumpărate 216 de tancuri de luptă, produse în România şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre. "Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale", au mai precizat oficialii.

"Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 mil. USD fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.

Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6.488,34 mil. Euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament", s-a transmis în comunicatul publicat marţi după-amiază pe site-ul oficial al instituţiei.

În documentul făcut public azi, reprezentanţii de la MApN au mai precizat că etapa II a programului prevede măsuri de protejare a securității României prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.

"Programul de înzestrare «Tanc principal de luptă» are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.

Menționăm că Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 şi a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord «Guvern la Guvern» cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari, cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele – anul 2028", s-a mai menţionat în comunicatul transmis azi de Ministerul Apărării Naţionale.