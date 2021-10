Marcel Ciolacu, mesaj pentru Dacian Cioloș: ”PSD nu este a doua opțiune!”

„Îi transmit lui Dacian Cioloș că PSD nu este a doua opțiune. Este cel mai mare partid din România, este partidul care a câștigat alegerile și mi se pare o abordare total neserioasă din partea domniei sale să considere că PSD este a doua opțiune”, spune Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă există vreo șansă ca PSD să voteze un guvern condus de Dacian Cioloș, liderul PSD a exclus o astfel de variantă.

„Vrem să avem în România iarăși un guvern zero? Am văzut ce a putut Dacian Cioloș să facă când a fost prim-ministru. L-am urmărit și nu am văzut nicio vorbă despre faptul că au gestionat MS, că au avut vicepremier cu atribuții în domeniul sănătății. Fără doar și poate, cea mai mare problemă a României este gestionarea pandemiei. Eu știu că ultimul ministru al Sănătății, propus de USR, a lăsat spitalele fără niciun medicament. Nu că nu ar fi și domnul Cîțu vinovat... A venit iarăși cu povești nemuritoare!”, a adăugat liderul PSD.

Dacian Cioloș a spus, marți dimineață, că prima opțiune este formarea guvernului cu PNL, UDMR și minoritățile naționale.

Ciolacu: ”Acesta este adevăratul program de guvernare al oricărui premier pus de Iohannis!”

Marcel Ciolacu susține că, indiferent de numele premierului propus de Klaus Iohannis, ”adevăratul program de guvernare” este același: sărăcie, frig și foame.

”Sărăcie, Frig și Foame - acesta este adevăratul program de guvernare al oricărui premier pus de Iohannis, indiferent că-l cheamă Cioloș sau Cîțu!

După doi ani de administrat țara, Dreapta și-a epuizat orice resursă de credibilitate și competență. România are azi cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa, iar gazul pentru iarnă este de 5 ori mai scump. Inflația a explodat, prețul alimentelor a crescut în multe cazuri și cu 40%, iar antreprenorii primesc zilnic șocuri legate de viitor. Românii tremură de frig în case, bolnavii tremură de spaimă în spitale, copiii trec săptămânal cu sutele de mii către o școală online formală și fără resurse reale de funcționare.

Iar în vreme ce ei caută majorități iluzorii de guvernare, PSD va construi săptămâna viitoare o majoritate concretă pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze! Aceasta este adevărata prioritate pentru binele populației! Este răspunsul nostru concret la iresponsabilitatea lor fără margini”, susține Marcel Ciolacu.

