Marcel Ciolacu: Categoric vom intra în lockdown după alegerile parlamentare

„O să blocheze. În lockdown. Categoric (va intra România în carantină după alegerile parlamentare- n.r.). Nu au cum să stăpânească fenomenul. Doar nu credeți în acest plan de la Cotroceni. Eu vorbesc cu medicii și cu președinți de consilii județene și-mi spun că situația e tragică. Toate ATI-urile sunt la fund”, a mai spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, miercuri seara, la „Marius Tucă Show”, ciatat de Mediafax.

„Poate nu ar fi rău să mai vorbească (guvernanții - n.r.) și cu specialiștii”

Reacția lui Ciolacu vine după ce președintele Klaus Iohannis a respins miercuri această variantă.

„În acest moment nu există intenţia de a declara starea de urgenţă şi nu există intenţia instituirii unei carantine generale, deci un lockdown. Măsurile care sunt acum în vigoare au dus la o reducere a creşterii numărului de infecţii, ba chiar se poate constata o uşoară descreştere. În aceste condiţii, experţii pe care i-am consultat, inclusiv astăzi, sunt de părere că în perioada următoare nu e nevoie de noi restricţii”, spunea Iohannis.

Marcel Ciolacu a declarat, marți seară, la Antena 3, că românii sunt mințiți și a explicat cum procedează Guvernul pentru a raporta un număr mai mic de infectări pentru a arăta că România se află pe un plafon al infectărilor.

"Am înțeles, nu ne testezi, ca să nu fim mulți, dar cu decesele nu ai ce să faci. Am intrat în a treia săptămână în care avem peste o 1.000 de decese pe săptămână. În aceasta vom depăși acest număr de 1.000. Și tu îmi vorbești de plafon și spui că Guvernul său, ei gestionează bine această pandemie? E un dezastru! Suntem pe locul 2 la mortalitate în Europa. De asta iese și atacă PSD-ul, fiindcă nu are niciun argument favorabil", a spus Marcel Ciolacu, în interviul exclusiv acordat, marți, lui Mihai Gâdea la Sinteza zilei.