Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, huiduiți la Iași! Răspunsul liderului PSD: ”Eu chiar vă iubesc!”

Prim-ministrul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, sunt prezenți la această oră, împreună, la festivitățile organizate la Iași.

Deși oficial, PSD și PNL transmit că totul merge strună, neoficial, discuțiile legate de rotativă sunt tensionate.

Chiar președintele PSD le transmitea liberalilor să se hotărască ce vor, dacă vor să mențină coaliția sau îl susțin pe Nicușor Dan.

După tragedia din Capitală, PSD a pus tunurile și pe primarul PNL de la sectorul 6, Ciprian Ciucu, iar în urma morții celor 3 mineri, la Complexul Energetic Oltenia, PSD i-a cerut demisia lui Virgil Popescu.

Pe acest fond tensionat, premierul Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu participă împreună la manifestările de la Iași, cu ocazia Micii Uniri.

Ciucă și Ciolacu, huiduiți

În timpul discursului ținut de cei doi, s-au auzit atât aplauze, cât și huiduieli. Ca răspuns, Marcel Ciolacu a spus: ”Eu chiar vă iubesc, mai ales într-o zi atât de aleasă!”

”De fiecare dată am demonstrat că doar uniți putem depăși orice obstacole, că doar împreună putem crea un viitor mai bun. Acum 164 de ani, apropierea culturală și economică puternică între cele două Principate a condus la unitate. Atunci, în 1859, unitate nu a însemnat doar că poporul să fie unit. Unitatea a fost și între conducători. Personalități puternice cu viziuni proprii și convingeri diferite au reușit să se unească pentru un scop comun: Unirea Moldovei cu Țara Românească.

Unitatea a făcut diferența! Unitatea a adus progresul! Când am fost uniți cu toții, popor și conducători, am făcut Mica Unire. Când am fost uniți am făcut România Mare! Când am fost uniți am scăpat de dictatură. Toți împreună, uniți, am reușit să ne găsim aliați de nădejde pentru a apăra securitatea țării odată cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Unitatea este soluția să intrăm în spațiul Schengen. Tot uniți să dezvoltăm economic toate regiunile țării. Împreună urmărim aceleași obiective. Tot uniți să continuăm ceea ce am făcut în ultimul an. La propriu, nu pe hârtie. Unirea tuturor regiunilor țării, prin autostrăzi. Pentru că doar împreună, prin aceleași obiective, putem continua să atragem mai multe fonduri europene. Tot împreună putem crește economia românească. Vă îndemn, așadar să lăsăm deoparte tot ce ne desparte și uniți să ne urmărim cu perseverență obiectivele comune, creșterea economică și creșterea nivelului de trai al românilor.

La mulți ani, România, La mulți ani, români”, a fost discursul liderului PSD la Iași.

”România este astăzi în fața unei etape importante pentru viitorul nostru”

”Mă bucur să revin la Iași, într-o zi cu o semnificație specială pentru România. Astăzi sărbătorim împreună Ziua Unirii Principatelor Române, actul fondator prin care națiunea română a pus bazele modernizării și emancipării statului și a început opera neobosită a unificării poporului nostru.

Rădăcinile României europene se regăsesc în Unirea Principatelor Române, act vizionar realizat prin unitatea de voință în jurul valorilor și obiectivelor comune. Unirea Moldovei cu Țara Românească nu ar fi fost posibilă fără acțiunile curajoase ale pașoptiștilor, fără munca neobosită a elitei intelectuale din cele două principate, fără demersurile neîntrerupte ale diplomației românești pe lângă Cancelariile Marilor Puteri şi, mai ales, fără susținerea populară a românilor. Așadar, actul de acum 164 de ani a fost opera de voință și de curaj a întregului popor și a elitei sale politice”, a afirmat Ciucă.

”Lecția istorică rămasă peste timp este că prin voință, unitate, curaj și susținerea cetățenilor noștri putem reuși cele mai ambițioase obiective. Realizările recente confirmă acest lucru. Aderarea României la NATO, obținerea statutului de membru al Uniunii Europene sunt exemple grăitoare.

România este astăzi în fața unei etape importante pentru viitorul nostru. Miza comună este strâns legată de dezvoltarea în ritm accelerat și consolidarea locului în rândul statelor dezvoltate ale Europei și ale întregii lumi. Acest proces trebuie să meargă mână în mână cu reducerea decalajelor din societate, care, în mod concret, înseamnă capacitatea de a oferi o viață mai bună fiecărui român, fără a lăsa pe cineva în spatele liniilor de dezvoltare. De a reduce, cât mai rapid cu putință, decalajele între sate și orașe, între regiunile României”, a mai spus Nicolae Ciucă la Iași.