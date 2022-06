Marcel Ciolacu: ”Ionel Arsene s-a autosuspendat din funcție!”

”Părerea specialiștilor este de a pune aceste plafoane, pentru că pleci de la suma pe care o poți aloca pentru aceste deduceri. În acest moment s-a convenit să fie alocată suma de 3 miliarde de lei și în funcție de această sumă urmează ANAF și Ministerul Finanțelor să facă aceste simulări. Vorbim de deducerile pentru cei cu veniturile mici și medii.

Am stabilit un plafon pe care și-l poate permite România în acest moment, pe această execuție bugetară din acest moment. Care va fi decizia și unde se va întinde veți afla săptămâna următoare”, a explicat Marcel Ciolacu.

Cu privire la liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, Marcel Ciolacu susține că acesta s-a autosuspendat din funcție.

„S-a autosuspendat”, spune Marcel Ciolacu, întrebat de jurnaliști despre Ionel Arsene.

Acesta declara, marți, că o autosuspendare din funcția de președinte PSD Neamț pe perioada anchetei ar detensiona în acest moment situația, cu privire la prăbușirea podului de la Luțca.

„Nu știu cui să-i cer mai repede explicații... constructorului, președintelui Consiliului Județean, ISC, Ministerului Dezvoltării... Părerea mea e că ancheta trebuie să se desfășoare rapid. Am înțeles că există o solicitare, am vorbit cu Sorin Grindeanu, ca și la nivelul CNAIR să se facă o expertiză rapidă. Am văzut implicarea prim-ministrului. Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene... Consiliul Județean este beneficiarul, dar nu cel care urmărește fazele de proiectare sau expertize. Eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică - eu știu că e un bun coleg - și pe perioada anchetei cred că o suspendare din funcția de președinte PSD Neamț ar detensiona acest moment, până vor veni rezultatele anchetei”, afirma, marți, Marcel Ciolacu.