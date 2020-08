Marcel Ciolacu surprinde: ce spune acesta despre Ion Cristoiu fix înainte să înceapă Congresul PSD

Chiar înainte să înceapă Congresul PSD, Marcel Ciolacu a făcut o declarație surprinzătoare, aducându-l în discuție pe Ion Cristoiu, care a publicat un editorial amplu despre social democrați

”Este un eveniment special al PSD, chiar dacă Congresul nu mai este în modul clasic, fizic, este un Congres 90% online, normal că aseară mi-a venit mai greu somnul și am citit editorialul maestrului Cristoiu și are dreptate în tot ceea ce a scris. PSD are capacitatea de a se adapta noului și de a fi deschizător de drumuri. Ne bucurăm că PSD va fi un etalon de organizare a unui Congres online. Avem nevoie de o nouă conducere aleasă de colegii mei.

Anul viitor va avea loc un Congres ordinar, cu alegeri de la bază în sus.

Sunt ferm convins că este un moment de răspântie atât pentru viața internă de partid a PSD, cât și pentru întreaga clasă politică românească.”, a spus Marcel Ciolacu.

Ce a scris Ion Cristoiu în editorialul său

"Știind importanța acestui Congres nu doar pentru istoria PSD, dar și pentru istoria noastră postdecembristă, am inițiat pe cristoiuTv o serie de interviuri botezate zbanghiu În pregătirea Congresului PSD. Inspirată din istoria dinainte de decembrie 1989, cînd Congresele PCR, erau prefațate de o campanie uriașă numită În pregătirea Congresului, inițiativa mea pornea de la un adevăr:

Congresul PSD, mai ales acum, după dezastrul celor trei ani de conducere de către Liviu Dragnea, trebuie să fie unul al confruntărilor spectaculoase în căutare răspunsului la întrebarea:

Ce facem cu partidul ăsta?

Opțiunea pentru votul pe Moțiune crea condiții pentru o astfel de confruntare mult mai bune decît votul tradițional. Așa cum am mai scris, în cazul votului pe Moțiune, importantă nu e lista susținătorilor, ci Programul asumat de cei care susțin lista. La un asemenea congres, așa cum s-a văzut din momentele amintite de mine, se confruntă viziuni diferite despre viitorul partidului și chiar al țării. Și se presupune că va cîștiga în final nu o echipă, ci un program. Nu știm nimic despre Moțiunea lui Marcel Ciolacu, deși ar fi trebuit ca ea să fi fost distribuită delegaților la Congres. Știm însă că va fi cîștigătoare. Cîștigătoare în confruntarea cu cine și mai ales cu ce?

Dacă ar fi fost mai multe Moțiuni, indiscutabil fiecare grup din partid ar fi venit în fața Congresului cu un program propriu. Acesta s-ar fi confruntat cu celelalte programe. Chiar dacă doar un program ar fi cîștigat, delegații ar fi aflat că sînt și alte puncte de vedere în legătură cu viitorul partidului.

Mă surprinde că va fi o singură Moțiune?

Evident, nu.

Mi-am amintit imediat că PSD trebuia să se reunească în Congres extraordinar pentru alegerea pe Moțiuni sîmbătă, 29 februarie 2020", este o parte din editorialul lui Ion Cristoiu publicat pe BLOGUL său.