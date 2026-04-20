Marian Ceaușescu l-a înfruntat pe Radu Berceanu la mitingul pro-Bolojan: "Borfașule". Fostul ministru, scos de jandarmi din zonă

1 minut de citit Publicat la 20:12 20 Apr 2026 Modificat la 20:39 20 Apr 2026

Radu Berceanu a fost scos de jandarmi dintre protestatarii care-l huiduiau la mitingul pro-Bolojan. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un incident între protestatarul Marian Moroșanu (cunoscut ca Marian Ceaușescu) și Radu Berceanu, fost ministru PDL al Transporturilor în perioada președinției lui Traian Băsescu, a avut loc luni seară, în Piața Victoriei, la mitingul susținătorilor lui Ilie Bolojan, unde s-au adunat câteva sute de persoane.

În imaginile difuzate de Antena 3 CNN se vede cum fostul ministru este escortat de jandarmi în afara grupului manifestanților, în vreme ce, pe fundal, se aude vocea lui Marian Ceaușescu.

"Marș afară! Ai furat, bă! 36 de ani ai furat! Ce tupeu aveți, bă, borfașilor", strigă acesta, în vreme ce mulțimea huiduie.

În acest timp, Berceanu merge flancat de forțele de ordine, cu un zâmbet înghețat pe figură, fără să replice la ce i se strigă.

Marian Ceaușescu nu se lasă și continuă să strige după Berceanu: "Borfașule! Cum a fost, bă, când ai furat o viață întreagă? Ia mă, cadou! Borfașule!"

Berceanu a încercat să-i dea replica lui Ceaușescu

În cele din urmă, fostul demnitar se oprește și pare că încearcă să se ducă spre protestatar.

Este oprit de oamenii legii, în timp ce este confruntat de un alt bărbat, tânăr, cu ochelari. Nu se aude ce își spun cei doi.

Ulterior, Radu Berceanu își continuă traseul în afara mitingului, sub protecția jandarmilor.

El își declarase, mai devreme, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, căruia PSD a decis, luni, să-i retragă sprijinul politic.