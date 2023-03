Marian Mina, mesaj pentru Dan Motreanu: "Agricultura nu e filosofie, Schopenhauer de Dâmbovița mic"

Mariana Mina, deputat PSD, îi transmite lui Dan Motreanu, în scandalul banilor pentru fermieri, că agricultura nu e filosofie şi e bine să lase profesioniştii să-şi facă treaba.

Sursa foto: Facebook | Marian Mina

"Motreanu, attention please!

Președinta Comisiei Europene i-a dat dreptate lui Petre Daea: ajutorul pentru fermierii români este insuficient și trebuie suplimentat!

Poate aseară dormeai, când Ursula von der Leyen anunța acest lucru, dar nu mai ieși de sub pat, că te faci de râs, cu fiecare postare! Dormi în pace!

Renunță la propaganda de cocioc, Motreanu! Nimeni n-a contestat sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei.

Nu te mai elogia ca o soprană, când tu nu ai avut glas să scoți măcar o vorbă pentru susținerea fermierilor români la Bruxelles. ZERO acțiuni concrete!

Agricultura nu e filosofie, Motreanu! Cum nici tu nu ești Petre Daea! Domnul Daea pentru tine!

Cât ai fost ministru la Agricultură, ai pierdut 2 săptămâni prin savana administrativă, abia silabiseai de pe foaie ce îți scriau angajații de acolo. N-ai înțeles absolut nimic din acest domeniu, dar chibițezi fără sens.

Fii înțelept și lasă profesioniștii să-și facă treaba. Mai bine dormi filosofic în continuare la Bruxelles!

Spoiler: Dragi cititori, pe domnul Motreanu dacă îl luați repede, nu știe nici care e indicativul auto al județului Giurgiu.

Dacă îi arăt CV-ul propriu "GR-eșitului" ar putea învăța administrație la PNL, numai din el!

Am studiat la două facultăți (la zi) și am finalizat un master! Am fost de două ori șef de Agenție, director la cea mai mare Regională de drumuri din țară, președinte de Consiliu Județean și, în prezent, sunt deputat.

Cu filosofia, când vrei să conduci România,... nu merge, Schopenhauer de Dâmbovița mic!", a scris Mariana Mina, deputat PSD, pe pagina de Facebook.