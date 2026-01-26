Marinescu anunţă cumpărarea a 6.000 de brăţări electronice pentru deţinuţii care primesc permisii sau ies la muncă din penitenciar

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat luni seara, la Antena 3 CNN, că urmează să fie cumpărate 6.000 de brăţări electronice pentru două categorii de deţinuţi. Este vorba despre cei care primesc permisii, la fel cum a fost cazul afaceristului turc Abdullah Atas, care a evadat şi, totodată, sunt vizaţi cei care ies la muncă din penitenciar. "În felul acesta, cu mijloacele moderne, să ştim în permanenţă unde se găseşte persoana şi dacă cumva încearcă astfel de demersuri contrare legii să fie imediat prinsă", a subliniat Radu Marinescu.

În vârstă de 45 de ani, milionarul turc închis pentru că a ucis în 2017 un poliţist, se află acum pe lista "Most Wanted". Iar surse au spus pentru Antena 3 CNN că acesta s-ar afla în drum spre Turcia. Abdullah Atas era condamnat la 22 de ani şi 10 luni de închisoare pentru omor calificat şi îşi ispăşea pedeapsa în regim semi-deschis. Ministrul Justiţiei a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Bucureşti-Rahova.

"Cu siguranţă, cum cum aţi menţionat, astfel de situaţii sunt foarte rare. Dar şi una dacă ar exista, tot ar trebui să luăm măsurile cele mai potrivite şi cele mai prompte. Pe de-o parte, este căutat, este dat în căutare naţională, probabil va fi dat şi în căutare internaţională. Vom vedea dacă este localizat pe teritoriul vreunei alte jurisdicţii naţionale şi ce măsuri se impun atunci", a spus Radu Marinescu despre fugarul Abdullah Atas în cadrul intervenţiei de la "Top News", emisiune moderată de Radu Tudor la Antena 3 CNN.

La Antena 3 CNN, Radu Marinescu a mai făcut următoarele precizări despre cazul milionarului turc evadat: "Ce am făcut noi, la Ministerul Justiţiei? Am dispus imediat efectuarea unui control la Penitenciarul Rahova, vrem să ne asigurăm că toate procedurile, toate criteriile de evaluare, toate instrumentele de analiză cu privire la persoanele care pot să meargă în astfel de permisiuni au fost utilizate corect, inclusiv în cazul de faţă, iar acest lucru îl vom face direct prin Corpul de Control al ministrului."

Potrivit declaraţiilor făcute de ministrul Justiţiei, cele 6.000 de brăţări electronice care urmează să fie achiziţionare vor fi folosite de oficialii din cadrul Administraţiei Nationale a Penitenciarelor (ANP).

"Mai trebuie făcut ceva aici şi sper să facem anul acesta. Avem nevoie de finanţarea unor instrumente moderne care să asigure o rată zero pentru astfel de situaţii. Avem nevoie, de exemplu, de 6.000 de brăţări electronice, am propus bugetarea acestora, care să fie utilizate de ANP pentru ca orice persoana care merge într-o asfel de permisiune, orice persoană care merge să lucreze la un punct de lucru exterior să fie monitorizată electronic. Şi, în felul acesta, cu mijloacele moderne, să ştim în permanenţă unde se găseşte şi dacă cumva încearcă astfel de demersuri contrare legii să fie imediat prinsă", a mai adăugat Radu Marinescu în cadrul intervenţiei de la "Top News", emisiune moderată de Radu Tudor la Antena 3 CNN.