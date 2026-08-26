Marius Lazurca și Dan Neculăescu s-au întâlnit cu ambasadorul SUA la NATO: „O discuție importantă privind securitatea Mării Negre”

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Anunțul a fost făcut de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, care subliniază că cei trei „au avut o discuţie importantă despre securitatea Mării Negre şi revizuirea poziției Statelor Unite”, potrivit unui mesaj postat pe X.

„Am început vizita cu o discuție importantă cu ambasadorul Matthew Whitaker privind securitatea Mării Negre și revizuirea poziției Statelor Unite. România își îndeplinește angajamentele asumate în cadrul NATO și susține un parteneriat transatlantic puternic, în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

Ne așteaptă un program încărcat, pe măsură ce promovăm prioritățile României la masa unde se iau deciziile”, a transmis Neculăescu.

I welcomed Presidential Adviser @MariusLazurca to NATO HQ.



We started the visit with an important discussion with Ambassador @MattWhitaker46 on Black Sea security and the U.S. posture review. Romania is delivering on its NATO commitments and supports a strong transatlantic… pic.twitter.com/GcF3vniNMo — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) August 26, 2026

Înaintea întâlnirii, Lazurca a avut o întrevedere și cu cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, marți.

„Astăzi am avut o discuție fructuoasă cu ambasadorul SUA, Nirenberg, privind aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România. Consider că aceasta a reprezentat o sesiune de pregătire esențială înaintea vizitei mele la Bruxelles, în cadrul NATO. Ne-am pus de acord asupra punctelor-cheie: fiabilitatea României, valoarea sa strategică ca partener și angajamentul nostru comun față de alianță. Bazele sunt solide. Sunt pregătit pentru discuțiile cu conducerea Alianței”, scria Lazurca, după întâlnire.

Good discussion with US Ambassador Nirenberg today on deepening US-Romania strategic coordination. I see it as a crucial preparation session before my NATO visit to Brussels. We've aligned on the key points: Romania's reliability, strategic value as a partner, and our shared… pic.twitter.com/IQ4AL5zNhT — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 25, 2026

Vizita lui Lazurca are loc deoarece Elbridge Colby, subsecretarul de stat pentru politică al Departamentului Apărării al SUA, se află în Europa „pentru a avea discuţii cu oficiali militari şi guvernamentali de rang înalt şi pentru a promova agenda Statelor Unite privind NATO 3.0”, potrivit Departamentului de Război al SUA.

NATO 3.0 presupune ca țările europene să-și asume responsabilitatea de a apăra Europa, pentru ca Statele Unite să-și concentreze resursele în alte locuri considerate priorități stratefice, precum Indo-Pacific-ul.

Vizita subsecretarului în Europa vine în contextul prezenței militare americane. Pentagonul anunța, în iunie, că începe o evaluare „de până la șase luni” pentru a verifica dacă prezența și influența SUA în Europa corespund viziunii NATO 3.0.

Prima întâlnire a lui Colby va avea loc cu înalți responsabili ai Comandamentului SUA pentru Europa și ai Comandamentului SUA pentru Africa, la Stuttgart, urmânt mai apoi să meargă în Belgia, la Mons, pentru a vizita sediul Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE).

De abia după se va deplasa la sediul NATO din Bruxelles pentru a prezenta un raport Consiliului Nord-Atlantic şi pentru a avea discuţii cu lideri de rang înalt din întreaga alianţă NATO, precizează comunicatul Pentagonului.