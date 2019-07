Matrix, Star Trek și Game of Thrones la Congresul USR

Dan Barna a evocat, sâmbătă, la Congresul USR, scena din filmul „Matrix” în care personajul principal avea de ales între a lua pastila roşie sau albastră. Liderul partidului a spus că, prin intrarea în politică, a ales să ia pastila albastră care îi arată realitatea aşa cum este ea. Evenimentul a început pe soundtrack-ul din serialul Game of Thrones (Urzeala tronurilor).

"Acum este momentul nostru! După toate lucrurile pe care am reuşit să le facem împreună în ultimii trei ani, sunt sigur că avem o şansă reală ca USR-PLUS să dea preşedintele. Şi ştiu că aveţi curajul să intrăm în această competiţie. Ştiu că avem voinţa să mergem până la capăt pe acest drum. Suntem Games of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul României. Vă cer doar să aveţi încredere în mine că vă pot reprezenta cu succes şi în calitate de candidat la preşedinţia României", a spus Barna de la tribuna Congresului USR, care va stabili cine este candidatul Uniunii pentru alegerile prezidenţiale.



„După jumătate de an în acest guvern tehnocrat mi-am dat seama că nu mă mai pot întoarce la viaţa mea dinainte. Cred că ştiţi cu toţii secvenţa aceea din Matrix, în care în partea aceea de început Neo primeşte două pastile, una roşie şi una albastră, şi i se spune «dacă iei pastila roşie te vei întoarce la viaţa ta obişnuită şi vei vedea lucrurile aşa cum le vedeai dintotdeauna. Dacă vei lua pastila albastră vei vedea realitatea aşa cum este ea». La fel a fost şi pentru mine. Am acceptat acea provocare şi am intrat în USR. În 2016 am devenit deputat de Sibiu în Camera Deputaţilor, iar în 2017 voi m-aţi ales preşedintele partidului. De atunci şi până astăzi am crescut”, a spus Dan Barna.