Mesajul lui Ilie Bolojan pentru Oana Gheorghiu în prima ei zi în funcția de vicepremier. Grindeanu: Nu mi-am schimbat punctul de vedere

Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestitură joi, 30 octombrie, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj de susținere noului vicepremier, Oana Gheorghiu, în deschiderea ședinței de Guvern din 30 octombrie. Prim-ministrul și-a exprimat speranța că aceasta își va transfera experiența și în plan guvernamental, pentru reformarea, digitalizarea și debirocratizarea companiilor publice. Precizările premierului vin în condițiile în care PSD a cerut retragerea Oanei Gheorghiu, din cauza declarațiilor făcute de aceasta despre Donald Trump și JD Vance, care ne-ar putea „compromite relația cu Statele Unite”. Chiar și după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire și Gheorghiu a depus jurământul, Sorin Grindeanu a declarat că nu s-a răzgândit în privința ei.

La începutul ședinței de Guvern, Ilie Bolojan și-a arătat susținerea față de Oana Gheorghiu, a cărei numire în funcția de vicepremier a fost criticată de PSD.

„Vreau să-i spun bun venit doamnei Oana Gheorghiu şi să-i mulţumesc că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală.

Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu-ţi donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, în sectoarele pe care le va gestiona, cele privind reforma, digitalizarea, simplificarea, debirocratizarea, reforma companiilor publice, şi sper în aportul dânsei la rezultatele echipei noastre.

Încă o dată bun venit şi spor la treabă în perioada următoare”, a spus prim-ministrul.



Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestitură joi, în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni.

› Vezi galeria foto ‹

Decretul privind numirea sa în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial.



Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august, după ce a ieșit la iveală că a dat șpagă, în trecut, unor inspectori ANAF.

Grindeanu: Nu mi-am schimbat punctul de vedere

La rândul său, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut retragerea ei, a spus că nu s-a răzgândit.

„Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Eu n-am nimic, dar absolut nimic cu doamna vicepremier legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a făcut-o la acea fundaţie. (...) Am o problemă când devii oficial, şi asta am încercat să atrag atenţia, al statului român, chiar vicepremier, şi ai aceste poziţii anti Administraţia Trump, aici e punctul în care ne separăm, dar în rest felicitări pentru ceea ce a făcut, nu încercăm să amestecăm lucrurile”, a spus liderul social-democraților.

Sorin Grindeanu a precizat, de asemenea, că nu a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului de la Palatul Cotroceni.

Grindeanu, i-a cerut, marţi, premierului să-şi retragă propunerea, motivând că ar putea fi „compromisă” relaţia cu Statele Unite ale Americii.

Ce a spus Oana Gheorghiu despre Trump și Vance

Oana Gheorghiu a scris în luna februarie, pe Facebook, după vizita cu scandal a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, că Donald Trump „face sluj în fața unui dictator criminal și calcă în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație”.

Mai mult, ea a spus că Donald Trump este „un caracter mizerabil care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare”.

După ce a fost propusă în funcția de vicepremier, Oana Gheorghiu a comentat declarațiile, precizând că nu le-ar mai face în prezent.