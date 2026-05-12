Mesajul transmis de Radu Miruţă la Bruxelles: Flancul Estic trebuie întărit, iar capacitățile de apărare trebuie reorganizate mai rapid

<1 minut de citit Publicat la 16:47 12 Mai 2026 Modificat la 16:47 12 Mai 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, participă, marţi, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, de la Bruxelles, unde a transmis că "Flancul Estic trebuie întărit, iar capacitățile de apărare trebuie reorganizate mai rapid, mai eficient și mai bine integrate".

În contextul războiului din Ucraina, dar şi a tensiunilor din Orientul Mijlociu, Miruţă spune că "realitatea de la granițele noastre ne obligă să acționăm mai inteligent, mai coordonat și mai hotărât".

"Securitatea nu se apără cu obișnuință. Se apără cu luciditate, investiții și decizii luate la timp. Cu acest mesaj am mers la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, în formatul miniştrilor Apărării.

Mesajul pe care l-am transmis din partea României a fost unul clar: Flancul Estic trebuie întărit, iar capacitățile de apărare trebuie reorganizate mai rapid, mai eficient și mai bine integrate.

Amenințările de astăzi nu mai așteaptă proceduri lente și decizii amânate. Realitatea de la granițele noastre ne obligă să acționăm mai inteligent, mai coordonat și mai hotărât. România este un partener serios, respectat și de încredere în relația cu Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite.

Iar atunci când vorbim de securitatea regiunii, vocea României nu doar că trebuie să fie auzită. Trebuie să conteze", a postat Miruţă pe Facebook.