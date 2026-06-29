Mihai Fifor spune că pe agenda CSAT ar trebui să fie modul în care Bolojan "ţine ţara captivă"

Foto: Facebook/Mihai Fifor

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat luni că ar fi oportun ca CSAT să discute "problema extrem de urgentă şi complicată" legată de modul în care premierul demis Ilie Bolojan, aflat în funcţie de aproape două luni fără un nou guvern validat, "ţine ţara captivă", generând o posibilă vulnerabilitate strategică pentru România.

"Astăzi, preşedintele Nicuşor Dan a convocat o şedinţă a CSAT în pregătirea Summitului NATO de la Ankara. O decizie firească şi necesară. Mai ales în contextul în care din echipa care îl va însoţi pe preşedinte la Summit vor face parte doi miniştri demişi, ministrul Apărării şi ministrul de Externe. Tocmai de aceea, poate nu ar fi rău ca astăzi, pe ordinea de zi a CSAT să se afle şi problema extrem de urgentă şi complicată a modului în care premierul demis de aproape două luni înţelege să ţină ţara captivă, generând o vulnerabilitate strategică pentru România. Ar putea fi o bună ocazie de a se lămuri, la cel mai înalt nivel, dacă afirmaţiile atribuite lui Ilie Bolojan privind intenţia retrogradării României în categoria junk cu bună ştiinţă au vreun fundament sau reprezintă doar simple speculaţii", a scris Fifor pe Facebook.

El avertizează că dacă rezilienţa economică ar fi afectată pentru atingerea unor obiective politice care nu au nimic de-a face cu bunăstarea românilor şi cu interesul naţional, după ce economia a fost deja împinsă în recesiune şi ţara continuă să se confrunte cu dificultăţi economice şi sociale, "atunci am vorbi despre o situaţie de o gravitate excepţională".

"Rezilienţa economică a României ţine de securitatea naţională. Ţine de CSAT. Este de maximă urgenţă ca CSAT să lămurească dacă există sau nu o acţiune coordonată care vulnerabilizează interesele fundamentale ale statului român. Până la această oră, tot ceea ce face premierul demis Bolojan de aproape un an indică fie o nepricepere crasă, fie o agendă paralelă intereselor statului român. Şi, în orice variantă, o iresponsabilitate fără margini. Să ţii ţara blocată, captivă, doar pentru agenda ta şi a grupurilor de interese mufate la banul public depăşeşte cu mult sfera conflictului politic. Suntem deja într-o zonă extrem de periculoasă, iar CSAT ar trebui să se aplece cu toată seriozitatea asupra acestei situaţii. România nu îşi mai poate permite prelungirea acestui blocaj. Deblocarea situaţiei politice a devenit o urgenţă de securitate naţională. Prin deciziile şi blocajele pe care le generează, Ilie Bolojan a ajuns să reprezinte el însuşi o vulnerabilitate pentru statul român. Pentru că atunci când interesele unui singur om sau ale unui grup ajung să ţină captivă o ţară într-un moment strategic atât de important, nu mai vorbim doar despre un conflict politic, ci despre o situaţie care trebuie analizată cu toată seriozitatea de instituţiile statului. România trebuie să revină urgent în matca constituţională", a conchis Fifor.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pentru 29 iunie 2026, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, conform unui anunţ al Administraţiei prezidenţiale din 26 iunie.

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