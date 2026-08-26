Mihai Ghigiu (PSD): Voi pune pe masa Comisiei de învăţământ subiectul burselor sociale şi al cluburilor copiilor

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Preşedintele Comisiei pentru învăţământ de la Camera Deputaţilor, social-democratul Alexandru Mihai Ghigiu, cere Ministerului Educaţiei să renunţe la propunerea care ar elimina plata burselor sociale în vacanţe şi să explice ce se va întâmpla, de la 1 septembrie, cu cercurile din palatele şi cluburile copiilor.

''Guvernul demis a găsit, din nou, de unde să taie: de la copiii care au cel mai puţin. Este greu de găsit o imagine mai clară a unei politici nedrepte decât aceea în care economiile încep tocmai de la cei care au cea mai mare nevoie de sprijinul statului. Cu trei săptămâni înainte de începerea cursurilor, Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere un proiect care ar elimina plata burselor sociale în perioadele de vacanţă. Modificarea nu este explicată în nota de fundamentare, ca şi cum ar fi un detaliu tehnic. Nu este'', a scris Ghigiu, marţi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, bursa socială este o formă de protecţie pentru copiii din familii cu venituri foarte mici, pentru copiii rămaşi fără unul sau ambii părinţi, pentru cei aflaţi în plasament şi pentru copiii aflaţi în anumite situaţii medicale.

Pentru multe dintre aceste familii, cei 300 de lei înseamnă mâncare, haine sau rechizite, a explicat deputatul PSD.

''În paralel, aceeaşi presiune bugetară ajunge şi într-o altă parte a sistemului de educaţie. La palatele şi cluburile copiilor sunt puse în discuţie norme şi ore, în contextul reducerii cheltuielilor de personal. În Bucureşti, părinţii au strâns mii de semnături şi avertizează că peste 20 de cercuri ar putea fi afectate de la 1 septembrie dacă nu vor mai fi finanţate posturile la plata cu ora. La Constanţa, Tribunalul a suspendat deja executarea unor decizii de reducere a cheltuielilor de personal'', a mai indicat parlamentarul PSD.

În opinia acestuia, pentru multe familii, cluburile şi palatele copiilor sunt singurul loc în care un copil poate face gratuit muzică, teatru, informatică, pictură sau sport.

''Familiile care îşi permit vor putea plăti în continuare cursuri private. Celelalte nu au această alternativă. Asta înseamnă inegalitate de şanse în forma ei cea mai simplă'', a evidenţiat social-democratul.

Accesul unui copil la educaţie ajunge să depindă tot mai mult de venitul părinţilor săi, iar rolul unui stat social nu este să accepte această diferenţă, ci să o reducă, a atras atenţia Ghigiu.

''Ca preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, cer Ministerului Educaţiei să renunţe la propunerea care ar elimina plata burselor sociale în vacanţe şi să spună limpede ce se va întâmpla, de la 1 septembrie, cu cercurile din palatele şi cluburile copiilor. Voi pune aceste subiecte pe masa comisiei. Responsabilitatea bugetară este necesară, da. Însă există o linie pe care un stat responsabil nu ar trebui să o treacă: să facă economie tocmai de la copiii care au cel mai puţin'', a transmis social-democratul.