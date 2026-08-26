Antena 3 CNN Politică Mihai Jurca anunţă că România a primit prima plată din instrumentul financiar SAFE: "Accelerăm investițiile prioritare în apărare"

Mihai Jurca anunţă că România a primit prima plată din instrumentul financiar SAFE: "Accelerăm investițiile prioritare în apărare"

A.E.D.
<1 minut de citit Publicat la 20:41 26 Aug 2026 Modificat la 21:00 26 Aug 2026
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poza in care apare Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului, la Palatul Victoria. Sursa foto: Agerpres
Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului, la Palatul Victoria. Sursa foto: Agerpres

România a primit miercuri prima plată din instrumentul european SAFE, respectiv 2,5 miliarde de euro, a informat şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, care a menţionat că se confirmă rezultatul muncii depuse la Guvern şi în toate instituţiile implicate în coordonarea acestui program, conform Agerpres.

"Astăzi este o zi importantă pentru apărarea României: am primit prima plată din instrumentul european SAFE – 2,5 miliarde de euro, 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro pe care România o are prin acest program.

Această plată confirmă un lucru esenţial: am dus la capăt toţi paşii procedurali necesari, la timp şi cu seriozitate – rezultatul muncii depuse împreună cu colegii din Guvern şi din toate instituţiile implicate în coordonarea SAFE", a scris Mihai Jurca într-o postare pe Facebook.

Jurca a subliniat importanţa programului SAFE pentru România:

  • accelerăm investițiile prioritare în apărare;
  • modernizăm capabilitățile militare, aliniate la obiectivele europene comune;
  • consolidăm industria românească de apărare, în cooperare cu industria europeană;
  • creștem interoperabilitatea dintre forțele noastre de apărare și securitate.

"Securitatea ţării şi a cetăţenilor noştri nu este negociabilă. Depunem toate eforturile pentru dezvoltarea industriei României şi pentru apărarea tuturor românilor", a mai precizat şeful Cancelariei premierului în mesajul postat pe social media, miercuri seara. 

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Etichete: mihai jurca România platã safe programul safe

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