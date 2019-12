Mihai Tudose, despre revenirea în PSD: Nu exclud. Atât timp cât noul PSD îşi asumă că nu mai face nişte lucruri, putem avea o discuţie

Eurodeputatul Mihai Tudose a declarat luni, pentru AGERPRES, că nu exclude o reîntoarcere în PSD, dar că o hotărâre în acest sens va lua numai după ce va avea o discuţie cu preşedintele interimar Marcel Ciolacu, cu noua echipă de conducere a PSD, dar şi cu membrii fostei organizaţii Pro România de la Brăila, care şi-au dat sâmbătă demisia în bloc din partid.



"Săptămâna aceasta sunt la Bruxelles, dar în weekend mă întorc în România şi voi avea o discuţie atât cu el (n.r. Marcel Ciolacu), cât şi cu o parte dintre noii colegi din noua conducere a PSD. După aceasta, voi avea o discuţie şi cu colegii de la Brăila şi cu oamenii Brăila, pentru că, până la urmă, acolo e baza. În urma acestor discuţii, voi lua o hotărâre. Nu exclud o reîntoarcere în PSD, dacă lucrurile care m-au făcut să plec au dispărut. O parte dintre ele a dispărut, Dragnea şi conducerea centrală, o parte dintre cei care făceau, ca să spun aşa, politica mare pe lângă Dragnea. Atât timp cât noul PSD îşi asumă că nu mai face nişte lucruri, putem avea o discuţie", a declarat Tudose.



Declaraţia lui Mihai Tudose vine după ce, duminică seara, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că este posibil ca acesta să se întoarcă în rândurile social-democraţilor.



Întrebat, la Antena 3, dacă se întoarce Mihai Tudose în PSD, Ciolacu a spus: "Este posibil. Este posibil să se întoarcă. Trebuie avută o discuţie în interiorul organizaţiei de la Brăila şi ţinând cont că domnul Tudose e un europarlamentar din 36, nu e un parlamentar din 465, câţi sunt în Parlamentul României".



Organizaţia Pro România Brăila a demisionat în bloc din partid, sâmbătă, în urma unei şedinţe lărgite în care şefii şi membrii din organizaţia judeţeană şi cea municipală au decis să îşi ia "rămas-bun de la politica pumnului în gură, dusă în ultima perioadă de Victor Ponta (Dragnea 2)".



"În urma consultărilor cu membrii din Organizaţia Pro România Brăila, astăzi, 07.12.2019, am ales să ne luăm rămas bun de la politica pumnului în gură, dusă în ultima perioadă de Victor Ponta (Dragnea 2). În urma atacurilor constante pe care preşedintele Pro România le-a avut atât la adresa celei mai puternice organizaţii din partid, cât şi la adresa liderilor, implicit la adresa electoratului brăilean, electorat de centru-stânga, ne prezentăm demisia", se arată într-un comunicat de presă remis de Pro România Brăila.



Emilia Meiroşu, fost preşedinte al Pro România Brăila, unul dintre deputaţii care au fost suspendaţi din funcţii după ce au votat Guvernul Orban, a declarat, pentru AGERPRES, că decizia demisiei în bloc a fost luată şi ca urmare a faptului că organizaţia de la Brăila a fost lăsată "în voia sorţii" după ce ea a fost suspendată şi conducerea a fost preluată de Ion Mocioalcă, secretarul general al partidului, care nu a venit niciodată la Brăila.



"Astăzi au venit foarte mulţi membri de partid la sediu să vedem ce facem, încotro o ia organizaţia. Responsabilii de zone din municipiu şi judeţ şi-au prezentat demisiile şi au decis, prin consultare şi cu restul membrilor de partid, să meargă să aducă şi demisiile lor. Organizaţia Pro România Brăila numără aproximativ 1.000 membri. Din momentul în care am fost suspendată, organizaţia a fost preluată de preşedintele de la Caraş-Severin, secretarul general al partidului şi cumătrul lui Victor Ponta, Ion Mocioalcă, care nu a venit nicio secundă la Brăila. Deocamdată nu am luat o hotărâre încotro voi merge, urmează să mă consult cu organizaţia", a precizat Meiroşu.



Demisionarii şi-au motivat gestul plecării din Pro România prin faptul că nu se mai regăsesc în partid atâta vreme cât opiniile nu le sunt luate în considerare şi că există "o ruptură" între oamenii de la baza partidului şi deciziile centrale".



"Partidul înseamnă oameni care au experienţe şi competenţe, idealuri şi năzuinţe. Organizaţia Brăila şi-a dorit consultarea şi opţiunile să îi fie luate în considerare. Pornind acest proiect, ne-am gândit şi am promovat ideile de modernizare a statului român şi reprezentarea unei părţi din electoratul României care nu se regăsea în politică. Politica liderilor centrali ai Pro România a creat o ruptură între oamenii de la baza partidului şi deciziile centrale. Aşadar, rămânem aceiaşi oameni care se delimitează cu demnitate de minciună şi o echipă care va lucra pentru Brăila şi România", se mai arată în comunicat.



Demisia Organizaţiei Pro România Brăila a venit la şase zile după ce europarlamentarul Mihai Tudose şi-a dat demisia din partid, cererea fiind postată pe o reţea de socializare.



''Vă rog să luaţi act de demisia mea din calitatea de membru al Pro România. Motivele acestui act, şi anume totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale, fiind de notorietate, nu le mai detaliez'', se arăta în cererea de demisie.