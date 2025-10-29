Ministerul Mediului va lansa o campanie de informare şi conştientizare despre colectarea şi gestionarea deşeurilor

Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor. Foto: Hepta

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) va lansa, în perioada următoare, o campanie de informare şi conştientizare la nivel naţional, dedicată îmbunătăţirii modului în care românii previn, colectează şi gestionează deşeurile, o iniţiativă în valoare de peste 19 milioane de lei (TVA inclusă), scrie Agerpres.

"Am reuşit să salvăm peste 19 milioane de lei din bani europeni care erau pe punctul de a fi pierduţi cu totul. Am luat decizia fermă, încă de la început de mandat, că vom salva toate fondurile europene care mai pot fi folosite. În timp ce, de ani de zile, cei care ne conduc spun că e nevoie de educaţie pentru a rezolva problema gestionării de deşeuri, 19 milioane de lei din fonduri europene, prevăzuţi fix pentru asta, erau aproape pierduţi. Ei bine, alături de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, am găsit soluţia pentru a fi accesaţi aceşti bani. Le mulţumesc pentru acest efort comun! Fondurile Europene vor fi folosite pentru una dintre cele mai ambiţioase campanii de conştientizare pentru rezolvarea problemelor sistemice ale României cu deşeurile. România are, din păcate, probleme cronice în gestionarea deşeurilor şi plăteşte deja milioane de euro în penalităţi pentru depozite neconforme şi pentru neîndeplinirea obligaţiilor europene. Campania pe care o pregătim va fi una modernă, fără flyere inutile, fără discursuri goale ci cu mesaje directe, creative şi adaptate fiecărei generaţii", a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit ministerului de resort, campania va aborda trei teme majore: prevenirea generării deşeurilor cu focus pe compostarea individuală şi reducerea risipei alimentare; promovarea tranziţiei către economia circulară cu focus pe reparare, recondiţionare, reutilizare; promovarea Directivei (UE) 2019/904 privind plasticul de unică folosinţă (SUPD).

,,Conceptul general va fi realizat sub forma unei identităţi unitare, declinate în campanii dedicate diferitelor categorii de public: de la elevi şi părinţi, la companii, retaileri, fermieri şi administraţii locale. Campania va include acţiuni în toate cele opt regiuni ale României, evenimente publice, conţinut digital şi colaborări cu influenceri, artişti, bucătari sau creatori de conţinut implicaţi în zona sustenabilităţii. De asemenea, campania îşi propune să creeze punţi de colaborare între diferite entităţi şi categorii de public-ţintă: autorităţi locale, mediul de afaceri (HoReCa, retail, bănci de alimente), ONG-uri, instituţii educaţionale, producători şi consumatori, cu scopul de a stimula parteneriate şi iniţiative comune pentru prevenirea generării deşeurilor, reducerea risipei alimentare, promovarea reutilizării, a reparaţiei şi a recondiţionării, precum şi pentru reducerea utilizării plasticului de unică folosinţă", se menţionează în comunicat.

Ministerul Mediului anunţă şi lansarea, în scurt timp, a unei consultări de piaţă şi invită cei mai creativi profesionişti din industria de comunicare - agenţii, experţi în sustenabilitate, creativi, strategi, educatori şi organizaţii neguvernamentale să contribuie la modelarea acestei iniţiative.

,,Avem nevoie de idei curajoase şi de oameni care cred în schimbare. Fiecare român trebuie să înţeleagă că prevenirea şi reducerea generării deşeurilor nu sunt doar obligaţii, ci investiţii în calitatea vieţii noastre. Este o campanie despre responsabilitate, dar şi despre speranţă", a adăugat Diana Buzoianu.

