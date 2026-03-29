Ministrul Apărării: Nu există indicii că Iranul ar intenționa să atace România sau să deschidă un front cu NATO

Radu Miruță, ministrul Apărării. sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică seară, la Antena 3, că nu există indicii conform cărora Iranul ar intenționa să atace România sau să deschidă un front cu NATO.

Declarațiile vin în contextul în care ambasadorul Iranului la Sofia a avertizat că „România ar trebui să fie atentă să nu devină parte” a războiului din Orientul Mijlociu.

Miruță susține că modul în care Iranul și-a extins conflictul în regiune arată, de fapt, că evită o confruntare cu Alianța Nord-Atlantică.

„Au extins către țările din Golf, aproape ca un cerc. Au decupat din cercul ăsta un sector care are legătură cu țările membre NATO. Cu Turcia e decupat. Asta pe noi ne face să credem, ne suplimentează informațiile pe care le procesăm, că nu este intenție din partea Iranului de a irita NATO. Au o situație militară cu Statele Unite, o situațiune militară cu Israel, s-a extins în regiune cu țările arabe, dar nu este indiciu că ar fi preocupate să deschidă un front și cu NATO”, a explicat Miruță.

Ministrul Apărării a mai precizat faptul că Iranul este angajat militar pe mai multe direcții – contra Statelor Unite, contra Israelului și în relația tensionată cu statele arabe din Golf –, însă a evitat în mod deliberat orice escaladare cu state membre NATO, inclusiv Turcia, vecină directă.

Totodată, Miruță susține că scutul de la Deveselu poate intercepta „cu certitudine” eventuale rachete cu rază lungă de acțiune lansate din Iran. A adăugat însă că un astfel de scenariu este puțin probabil, deoarece acele rachete ar trebui să traverseze mai multe state care dispun de propriile sisteme de detecție și reacție.

Ministrul a explicat și cum funcționează mecanismul de alertă al NATO. Potrivit acestuia, un atac surpriză este aproape imposibil.

„În strategia pe care o avem, cu până la 60 de zile înainte, sunt elemente concrete care generează reacția NATO, reacție a unei țări membre NATO sau a tuturor țărilor membre NATO. Așadar, până în momentul zero, sunt zile bune înainte, până la 60 de zile în care se știe cu certitudine că se va întâmpla asta. Nu mă aștept ca într-o dimineață să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”, mai spune Radu Miruță.

Adică sistemul de avertizare al Alianței oferă un interval de până la 60 de zile în care semnalele unui eventual atac sunt detectate și se pregătesc răspunsurile – ceea ce face ca un scenariu de tip „atac-surpriză” să fie, practic, exclus.

Referitor la conflictul din Iran în sine, Miruță a arătat că operațiunea militară lansată de Statele Unite și Israel a avut obiective multiple.

„Statele Unite și Israel au pornit această situație militară anunțând niște obiective într-o gamă mai variată, de la distrugerea arsenalului nuclear, la distrugerea infrastructurii, depistarea rachetelor balistice, au mizat și pe o revoltă internă în ceea ce privește schimbarea regimului, la stoparea propagării unei situații de destabilizare în zonă prin proxy din Iran. Unele dintre ele au fost îndeplinite, unele nu”, mai spune ministrul Apărării.

Acesta a subliniat că situația este monitorizată permanent.

„Urmărim în fiecare moment cum se desfășoară conflictul militar de acolo, pentru a ne acorda orice decizie în funcție de ce se întâmplă. Situația este una dinamică. Pe datele pe care le avem, nu există astfel de indicii și din declarațiile - chiar într-o țară cum este Iranul aflată în război - declarațiile transmise de acolo au fost pe situație politică și pe consecințe juridice. Nu a fost pronunțat cuvântul militar. Nu luăm în calcul până acum o astfel de ipoteză”, spune ministrul.

Armata Română are pregătite scenarii pentru orice eventualitate, a mai spus Miruță, dar fiecare scenariu are un grad diferit de probabilitate.

„Nu este în momentul de față un grad de probabilate într-atât de relevant încât să punem în funcțiune ceva, având în vedere conflictul care se desfășoară în Iran”, explică acesta.