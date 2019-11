Ministrul demis al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici: „Am un singur regret”

Foto: captură Antena 3

Ministrul demis al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, la conferinţa de bilanţ, că singurul regret pe care îl are vizavi de mandatul său este acela că uneori ieşirile sale publice „au acoperit substanţa problemei cu elemente mai superficiale şi care au mutat atenţia de la discuţia de fond la formă”.



„Sunt, zic eu, multe realizări, dar am şi un singur regret: acela că uneori ieşirile mele publice au fost de aşa natură încât au acoperit substanţa problemei cu elemente mai superficiale şi care au mutat atenţia de la discuţia de fond la formă. Aici, trebuie să împart această vină şi cu aceia care au înţeles ceea ce au vrut să audă şi nu ceea ce am vrut eu să spun. Mi-aş dori ca activitatea mea la Ministerul de Finanţe să fie analizată nu doar prin prisma declaraţiilor aducătoare de rating, ci şi prin prisma activităţilor şi rezultatelor care, deşi nu au făcut scântei în presă, au însemnat totuşi funcţionarea şi dezvoltarea economiei româneşti”, a spus Eugen Teodorovici.



El a menţionat că nu părăseşte portofoliul de ministru ca un „frustrat” şi că pleacă din Ministerul de Finanţe cu conştiinţa împăcată şi cu capul sus.



„Sunt convins că voi ocupa funcţii de demnitate publică după acest portofoliu, chiar mai importante decât acest minister pe care îl consider cel mai important, cel mai complex şi cel mai greu minister din întregul guvern, cum de fapt este în orice ţară”, a afirmat Teodorovici.