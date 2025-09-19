Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: „De o lună nici nu l-am mai văzut, nu știu cu ce s-a ocupat”

Ministrul Economiei, Radu Miruță. Foto: Hepta

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, că Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA pentru abuz în serviciu, urma să fie înlocuit, însă cererea de schimbare „zace de o lună la Secretariatul General al Guvernului”.

„Nu am primit de la DNA o notificare, am aflat direct de la dumneavoastră. Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit, adresa de notificare zace de o lună la Secretariatul General al Guvernului”, a afirmat Miruță, la emisiunea Decisiv.

Acesta a precizat că, de când este ministru, nu i-a dat nicio sarcină.

„Despre acuzații și ce s-a întâmplat când avea atribuții trebuie să răspundă dumnealui și cine i-a dat atribuții. (...) A avut atribuții de la ministrul Ivan. Atribuțiile primite de la fostul ministru se resetează și noul ministru alocă sarcini către un secretar de stat sau nu. Eu am atribuit către alt secretar, tot de la PSD”, a explicat Radu Miruță.

Ministrul a adăugat că Flavius Nedelcea urma să fie înlocuit ca urmare a negocierilor din interiorul Coaliției.

Întrebat de ce nu i-a dat nicio sarcină, Miruță a răspuns: „L-am văzut de câteva ori, în ultima lună nici nu l-am observat la minister. Nu l-am căutat, dar nici nu am simțit că e prezent. (...) Nu știu cu ce s-a ocupat în aceste luni, dar de la mine nu a avut atribuții”.

Flavius Nedelcea, secretar de stat în ministerul Economiei, a fost reţinut de DNA Timişoara pentru instigare la abuz în serviciu. Este acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra preşedintelui ANPC şi a directorului ANPC pentru a fi schimbată şefa Protecției Consumatorului Caraş Severin, informează Antena 3 CNN.

Cei doi şefi de la ANPC vor fi anchetaţi sub control judiciar.