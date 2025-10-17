Ministrul Economiei Radu Miruță propune un proiect de HG pentru centralizarea resurselor minerale rare

Ministrul Economiei propune un proiect de HG pentru centralizarea resurselor minerale rare. Foto: Hepta

Ministerul Economiei Radu Miruță propune un proiect de hotărâre de Guvern pentru centralizarea resurselor minerale ale României pentru că pământurile rare pot fi biletul de intrare la masa marilor decizii mondiale, a anunţat ministrul de resort, Radu Miruţă, relatează Agerpres.

"Am lansat în aceste zile o hotărâre de guvern pentru un program geologic de creare a unei baze de date complete cu resursele neenergetice ale României, cu accent pe pământuri şi metale rare. Ce discută intens marii lideri ai lumii avem noi aici, iar asta trebuie să ne dea importanţa cuvenită", declarat, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, pământurile rare ale României pot fi biletul de intrare la masa marilor decizii mondiale. Sunt materii prime critice necesare în tranziţia digitală, stocarea energiei şi controlul inteligenţei artificiale.

"Situaţia pământurilor rare este printre cele mai intens discutate subiecte între marii lideri ai lumii. Are şi România loc acolo? Eu zic că da şi trebuie să jucăm şi noi la cel mai înalt nivel. Pentru asta am lansat în aceste zile un proiect de hotărâre de guvern pentru centralizarea resurselor minerale ale României, care au legătură cu transformările digitale şi cu revoluţia inteligenţei artificiale. Da, o parte dintre ele au fost inventariate cu mulţi ani în urmă, însă, tehnologia a avansat foarte mult şi pare că prin noi tehnologii putem să avem o viziune mult mai amănunţită despre valoarea acestor resurse", a explicat ministrul în postarea video.

Astfel, entităţi din mediul privat, institute de cercetare din România vor centraliza în perioada următoare această situaţie. "De la Molibdem, Litiu, Grafen, Stibiu, sunt elemente de care întreaga lume are nevoie şi pe care noi, în România, le avem", a precizat Miruţă.



El spune că tehnologia de ultimă generaţie ne permite să actualizăm cantităţi, purităţi, noi minerale care în ultimii zeci de ani nu aveau la fel de mare căutare.



"Nu le avem să le dăm la alţii, le avem să le folosim în interesul României. Le avem să ne ajutăm de ele, să dea importanţă României la nivel internaţional şi le avem pentru ca alţii să interacţioneze cu noi, pentru ca producând din ele în România plus valoare, să relansăm zona economică şi pe acest culoar", a menţionat ministrul Economiei.



Acesta susţine că trebuie, însă, scoasă corupţia din companiile de stat care gestionează aceste resurse şi valorificate resursele naturale uriaşe în România şi pentru România.



"Şi da, săracă ţară bogată. Spunea Geo Bogza prin anii '30 despre potenţialul uriaş al României, cu resurse de o valoare fantastică, dar de pe urma cărora românii nu ajungeau să se bucure prea mult din cauza corupţiei şi pe vremea respectivă şi a incompetenţei. Curăţăm conducerile companiilor de stat care se ocupă de aceste resurse, reinventariem cu tehnologie de ultimă generaţie aceste resurse şi mergem să stăm la masa deciziilor importante", şi-a încheiat ministrul postarea.