Ministrul Finanțelor a vorbit cu americanii despre investițiile în energie: România, actor strategic în regiune

1 minut de citit Publicat la 14:39 09 Noi 2025 Modificat la 14:39 09 Noi 2025

Ministrul Finanțelor a vorbit cu americanii despre investițiile în energie. Sursa foto: Facebook / Alexandru Nazare

Alexandru Nazare a transmis, într-o postare pe Facebook, că a purtat discuţii cu oficiali americani despre investiţiile în sectorul energetic românesc şi dezvoltarea Coridorului Vertical de Energie. Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu Doug Burgum, Secretarul american pentru Interne, Chris Wright, Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas, Subsecretar de Stat pentru Management şi Resurse al SUA, şi Jarrod Agen, director executiv al Consiliului American pentru Dominanţă Energetică al Casei Albe.

"Dialoguri la nivel înalt despre întǎrirea relațiilor economice şi prosperitate pentru România cu Doug Burgum - Secretarul american pentru Interne, Secretary Chris Wright - Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas - Subsecretar de Stat pentru Management şi Resurse al SUA și Jarrod Agen - director executiv al Consiliului pentru Dominanță Energetica al Casei Albe. O continuare a discuțiilor din ultimele zile în marja conferinței P-TEC de la Atena.

Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune, punând accent pe cooperarea energetică transatlantică și pe investițiile americane în țara noastră. Am reafirmat totodatǎ angajamentul României față de Coridorul Vertical de Energie, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei și pentru conectarea regiunii Mării Negre la rețelele euro-atlantice.

De asemenea, am discutat despre extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație, precum și despre modalitățile prin care investițiile private și fondurile europene pot fi folosite eficient pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă.

România rămâne un partener de încredere în regiune, promotor al stabilității, cooperării economice și securității energetice, în strâns parteneriat cu Statele Unite și partenerii noștri europeni.

Voi continua sǎ fiu prezent şi sǎ promovez interesele României în toate contextele în care trebuie sǎ contǎm mai mult. Prin participare, proactivitate şi proiecte concrete, câştigǎm teren important în lume", a postat Nazare.