Ministrul Finanţelor estimează încasări de 1 miliard de lei din taxa pe construcţii speciale

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna. Sursa foto: Facebook/ Tanczos Barna

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a spus vineri că estimează încasări de 1 miliard de lei anul acesta, din taxele pe construcţii speciale. În cursul lunilor februarie şi martie, Ministerul Finanţelor a avut consultări cu reprezentanţii tuturor sectoarelor vizate pentru a stabili cea mai eficientă modalitate de implementare a impozitului pe construcţii speciale, conform Agerpres.



Astfel, având în vedere necesitatea clarificării mecanismului de calcul şi declarare a impozitului pe construcţii, ţinând cont de analiza nivelului de colectare ce poate fi atins prin acest impozit şi de impactul pe care acesta îl poate avea asupra mediului de afaceri, s-a elaborat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea titlului X din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, menţionează sursa citată.



"Prin ordonanţa de urgenţă publicată astăzi în transparenţă, asigurăm încasări cel puţin la nivelul estimărilor iniţiale de 1 miliard de lei în 2025, printr-o reglementare care ia în considerare atât necesitatea eficienţei colectării, cât şi feedbackul primit din partea sectoarelor economice. Companiile private au solicitat ca impozitarea să se facă nu pe valoarea brută a construcţiilor, ci pe valoarea netă a acestora. Ţinând cont de această propunere, am hotărât să aplicăm pentru sectorul privat un impozit de 1% asupra valorii nete a construcţiilor speciale. Totodată, pe baza propunerilor administratorilor de infrastructură publică şi a analizelor, am stabilit un nivel de impozitare de 0,5% pentru construcţiile speciale aflate în proprietatea statului sau a autorităţilor locale, concesionate sau date în administrare, deoarece în aceste cazuri impozitul se aplică asupra valorii istorice a construcţiilor", a declarat viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul Finanţelor, citat în comunicat.



Proiectul de act normativ cuprinde şi măsuri ce vizează unele modificări ale prevederilor în domeniul impozitului pe construcţii, respectiv clarificări cu privire la stabilirea bazei impozabile în cazul investiţiilor efectuate de către contribuabili la construcţiile utilizate în baza unor contracte de administrare/concesiune/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/locaţie de gestiune/asociere în participaţiune şi altele asemenea, notează Agerpres.



Alte modificări se referă la stabilirea unor reguli de calcul, de declarare şi de plată a impozitului în cazul contribuabililor care au an fiscal modificat, pentru cei care încetează să existe sau pentru contribuabilii nou-înfiinţaţi în cursul anului, precum şi stabilirea sferei de aplicare a impozitului în sensul aplicării acestuia doar pentru construcţiile situate pe teritoriul României.



Proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea titlului X din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost pus în transparenţă pe site-ul Ministerului Finanţelor.