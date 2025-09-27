Ministrul Muncii admite că există chiar şi "fraude proaste" cu beneficiile sociale: "Ştampile scrise greşit, «spihiatru»"

Ministrul Muncii a vorbit la Antena 3 CNN despre rezultatul controlului efectuat în București asupra dosarelor de pensii pentru handicap. Foto: captură Antena 3 CNN

Florin Manole a recunoscut, sâmbătă, într-o emisiune TV, că ministerul pe care îl conduce se confruntă cu o serie de fraude, unele chiar "proaste", oferind şi un exemplu concret în acest sens. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a punctat că Bucureștiul se află în topul regiunilor din România în care beneficiarii primesc bani în urma unor dosare întocmite fraudulos.

Oficialul Guvernului a precizat că există fraude în domeniul dizabilităţii.

"Trebuie să ne uităm la fraude, dacă ele există, şi ele există. De exemplu, în domeniul dizabilităţii, am făcut o serie de controale în mai multe judeţe, pe eşantioane din numărul de dosare pe dizabilitate pe judeţul respectiv şi am găsit, de exemplu, în Bucureşti, 26% fraudă. 26% este enorm, 26% fraudă cu ştampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă, cu documente neconcludente, cu dosare incomplete, cu dosare lipsă de tot. Era beneficiu, dar nu era dosarul din spate.

Genul ăsta de fraudă, da, există. Genul ăsta de fraudă, da, este şi trebuie să fie în atenţie şi mai mult decât a fost până acum, dar asta nu trebuie să afecteze niciun moment, nici măcar din punct de vedere al discursului public şi al imaginii pe cei care, cu onestitate, sunt fie într-o situaţie de vulnerabilitate, de dizabilitate sau în sărăcie extremă, pentru care trebuie să oferim suport", a afirmat Florin Manole la Prima TV.

Peste 500 de persoane lucrau fără contracte de muncă

Florin Manole, ministrul Muncii, a transmis, vineri, că peste 500 de persoane au fost descoperite lucrând fără contracte de muncă la o firmă de curierat din Bucureşti, însă, susține el, amenda de 200.000 de lei, prevăzută de legislaţia actuală, este mult prea mică pentru a descuraja abuzurile.

„530 de oameni, găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare.

Pentru o asemenea situaţie gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală. Este mult prea puţin pentru a descuraja abuzurile.

Tocmai de aceea, în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru. Mai mult, am discutat recent, la o dezbatere BNS despre munca pe platforme, despre cât de important este ca oamenii să aibă drepturi clare şi protecţie reală. Iată că discuţia a fost confirmată de realitate", a scris Petre Florin Manole pe pagina sa de Facebook.