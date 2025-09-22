Ministrul Transporturilor evacuează Metrorex din Palatul CFR, după ce a aflat că angajaţii de la etajul 9 primesc spor de metrou

Societatea Metrorex va trebui să plece din sediul central din Palatul CFR, în urma unei somaţii de evacuare pe care a primit-o luni. FOTO: Getty Images

Societatea Metrorex va trebui să plece din sediul central din Palatul CFR, în urma unei somaţii de evacuare pe care a primit-o luni. Adresa a fost trimisă de directorul general al GEI Palat CFR, Vlad Săcăreanu, către directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, iar scandalul a izbucnit după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, le-a cerut angajaților de la suprafață să renunțe la „sporurile imorale de metrou”, conform clubferoviar.ro.

„În conformitate cu prevederile art. 14, lit, a) din contractul de închiriere nr. 10/31.01.2014 (înregistrat cu 463/31.01.2014) precurn şi cu prevederile art. 1 din actul adiţional nr. 16 (înregistrat la GE1 Palat CFR SA cu nr. 4056/13.122024 şi la Metrorex SA cu nr. 90/18.12.2024), contractul de închiriere închelat intre Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR SA, în calitate de locator, şi Metrorex SA, în calitate de locatar, urmează să îşi înceteze efectele la data 31.12.2025.

Vă facem cunoscut, pe această cale, că societatea Grup Exploatare şi întreținere Palat CFR SA nu va mai prelungi contractul de locaţiune pentru spaţille pe care Ie folosiţi în prezent şi astfel să aveţi posibilitatea, ca până la data limită de expirare, să puteţi rezolva problema dumneavoastră locativă. Am aprecia foarte mult dacă veţi da dovadă de celeritate astfel încât la data de la 31.12.2025 spaţiile ocupate în clădirea Palat CFR să fie eliberate. Vă mulțumesc pentru înţelegere”, se arată în somaţie.

Chiar dacă în adresa de la GEI Palat CFR nu se precizează din ce motive va fi Metrorex evacuată din sediul său central, reamintim că ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, le-a cerut miercuri angajaților Metrorex de la suprafață să renunțe la „sporurile imorale de metrou”. În caz contrar, a avertizat că îi va muta în subteran, pentru ca aceste bonificații să fie acordate „în mod justificat”.

Ministrul le-a cerut să renunţe la sporuri

În luna august, Ciprian Șerban a făcut apel, într-o înregistrare publicată pe Facebook, la angajații Metrorex, care lucrează în sediul Ministerului Transporturilor, să înțeleagă că România trece printr-o situație economică complicată și să renunțe la sporurile de metrou.

„Dragi angajați ai Metrorex, care vă desfășurați activitatea în clădirea Ministerului, la etajul 9, trebuie să înțelegeți că situația economică este complicată.

Aveți de ales între a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură. Suntem obligați să facem drumuri și autostrăzi, căi ferate și rețele de metrou și să dezvoltăm infrastructura navală sau aeriană iar pentru asta avem nevoie de bani.

De aceea, fac un apel public la dumneavoastră, la cei care lucrați la suprafață, să renunțați la sporul de metrou.”, a spus ministrul.

Ciprian Șerban a adăugat că are o soluție dacă nu fac acest gest de bunăvoie: le va muta birourile în subteran ca să își câștige acest spor.

„Am și o soluție pentru cei care nu vreți să renunțați la acest spor imoral. Pot să îi aduc pe cei de la CNIR în birourile de la etajul 9 ca să nu mai fie nevoiți să plătească o chirie de 30.000 de euro pe lună, iar dumneavoastră, cei care lucrați la suprafață și încasați acest spor imoral puteți să vă mutați în subteran unde veți beneficia de el în mod justificat”, a avertizat oficialul.