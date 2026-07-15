Mirabela Grădinaru se va implica în acțiunile fundației conduse de Olena Zelenska. Anunţul făcut de Nicuşor Dan

Mirabela Grădinaru, soţia lui Nicuşor Dan, şi Olena Zelenska, soția lui Volodimir Zelenski. Sursa foto: Administraţia Prezidenţială

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat miercuri că partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru, se va implica în acțiunile umanitare organizate de Fundația Olena Zelenska, soția lui Volodimir Zelenski. Potrivit declaraţiilor şefului statului, Mirabela Grădinaru va participa la o reuniune programată luna viitoare, la Kiev, care este dedicată unor teme precum educația și protecția copiilor.

În timpul declaraţiei de presă, pe care a oferit-o astăzi, după participarea la Summitul de la Kiev, Nicuşor Dan a fost întrebat dacă Mirabela Grădinaru ia în calcul să se alăture proiectelor inițiate de soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în special celor dedicate copiilor și cu potențial de a sprijini inclusiv copiii din România.

"Da, răspunsul este afirmativ. A confirmat deja participarea în 24 august", a răspuns şeful statului.

Preşedintele României a precizat în cadrul acestei discuţii că partenera sa de viaţă a participat deja la reuniuni ale partenerilor de viață ai șefilor de stat și de guvern.

"Vă aduc aminte că a participat la întâlnirea inițiată de soția președintelui american la Washington (...). De asemenea, a fost o temă de discuție la Ankara, tot așa între soți și soții de înalți demnitari", a declarat Nicuşor Dan.

Pe 25 martie, partenera de viaţă a preşedintelui României, Mirabela Grădinaru, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, după ce a participat la Summitul "Pregătind Viitorul Împreună", prezidat de Melania Trump.

"Mă simt onorată că am putut reprezenta România", a spus Mirabela Grădinaru, care a mai spus că viitorul este al copiilor noştri şi a subliniat că "există o bucurie şi o recunoştinţă că poţi să iei parte la construirea unui viitor".

Astăzi, şeful statului a mai subliniat aceste întâlniri au fost dedicate educației, cu accent pe impactul tehnologiei asupra copiilor și pe prevenirea dependențelor.

"Toate aceste întâlniri au avut ca subiect educația din două perspective: una, interferența cu tehnologia și cum putem să protejăm copiii de efectele nocive ale tehnologiei și a doua, dependențele, cumva și tehnologia poate să fie o dependență", a mai menţionat președintele României.

Nicuşor Dan a mai spus că Mirabela Grădinaru va continua să participe la astfel de inițiative atât în România, cât și în străinătate.

"Va participa și intern și internațional la tipul acesta de manifestări, pentru că e un subiect care preocupă și e important pentru societate. Confirm că o să fie în Kiev în 24 august", a declarat şeful statului.