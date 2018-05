Mircea Diaconu, despre madatul de europarlamentar: „În mare parte, nu mi-a plăcut”

Europarlamentarul Mircea Diaconu a declarat vineri, la Bistriţa, că nu a luat încă o decizie în privinţa unei noi candidaturi pentru Parlamentul European, la alegerile din 2019.



"E complicat pentru mine ce o să fac mai departe, dacă ar merita să continuu o construcţie sau, mă rog, relaţiile, contactele pe care le am acolo să continuu să le fructific. E ceva ce mă nelinişteşte, că ar fi simplu să zic: gata, se termină anul viitor şi acolo e Delta, peştele în apă, undiţa la mine în mână şi ne simţim bine. Nu, următorul mandat din 2019 încolo va fi foarte important, pentru că Uniunea Europeană se reformează, se modifică, se umblă la tratate, pentru că au fost crize în care nu ne-am comportat ca o Europă. (...) Nu am luat (o decizie - n.r.), că nu pot, încă", a spus Diaconu.



Întrebat cum i s-a părut actualul mandat de eurodeputat, Diaconu a răspuns că a fost o experienţă utilă, chiar dacă "în mare parte" nu i-a plăcut.



"În mare parte, nu mi-a plăcut, în foarte importantă parte, a fost utilă şi ca experienţă, şi ca utilitate, şi în câteva împrejurări am mulţumit lui Dumnezeu că am fost acolo, că eram acolo în clipa în care trebuia să fiu acolo - şi a fost extrem de important să fiu acolo în cel puţin trei momente", a spus Diaconu.



Eurodeputatul independent Mircea Diaconu a început un nou tur al României în data de 4 mai, propunându-şi să comunice cu cetăţenii şi să îşi prezinte raportul de activitate.



Acest turneu prin ţară se va încheia în data de 9 iunie, la Constanţa, când Mircea Diaconu a anunţat că va lansa propriul său proiect dedicat Centenarului Marii Uniri, un proiect "de tip patrimonial".