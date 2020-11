Mircea Titus Dobre (PRO România): Bolşevicii din PNL nu duc o luptă politică, ci luptă împotriva României

Voucherele au fost acordate bugetarilor începând din 2018 iar pe baza lor beneficiarii puteau achiziţiona servicii turistice în unităţile afiliate din industria ospitalităţii.

Perspectiva ca această industrie să rămână şi fără această sursă de finanţare l-a determinat să reacţioneze pe deputatul PRO România:

"PNL anulează orice posibilitate de a se mai acorda vouchere de vacanță, de la 1 ianuarie 2021. M-am zbătut pentru introducerea lor, în 2017, am obținut-o, chiar dacă bătălia pe care am dus-o atunci, pentru a sprijini turismul românesc și economia României, m-a costat scump. Acum, împreună cu echipa PRO România, am încercat, de la începutul anului, să introducem acele amendamente în lege care să facă posibilă acordarea voucherelor și de la 1 ianuarie 2021, dar și creșterea valorii lor, precum și extinderea la mediul privat, cu posibilitatea de a se deduce cheltuielile (...)Toate acestea sunt eliminate de PNL, în cel mai pur stil comunist, prin blocarea mediului privat. Probabil au uitat că liberalismul presupune susținerea afacerilor private", a scris Mircea Titus Dobre într-o postare pe Facebook.