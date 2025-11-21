Miruţă, despre munții de gunoi de lângă Fabrica de pulberi Făgăraş: Am trimis Corpul de Control. N-am pârghii să demit directorul

Miruţă, despre munții de gunoi de lângă Fabrica de pulberi Făgăraş: "Am trimis Corpul de Control". Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, vineri, la Braşov, că nu se poate discuta despre revitalizarea Fabricii de pulberi de la Făgăraş atâta vreme cât acolo, la câteva sute de metri de locul în care se fabrică explozivi, arde gunoi în condiţii "care nu sunt conforme cu legea" şi a precizat că rezultatele unor verificări efectuate, acolo, de Corpul de control din minister au fost transmise instituţiilor responsabile, conform Agerpres.

"Deocamdată, la Făgăraş, avem un munte de gunoi lângă nişte depozite de explozibil. Nu putem să avem pretenţii la chestiuni performante, câtă vreme, la câteva sute de metri de substanţă explozivă, arde gunoi într-o situaţie care nu este în conformitate cu legea şi am cerut Gărzii de Mediu să ducă la îndeplinire respectarea ei.

Sunt preocupat de ce se întâmplă la Fabrica de pulberi de la Făgăraş pentru că este nevoie de acele pulberi explozive, ştiu că este un proiect vechi, care nu a continuat. Am trimis Corpul de Control pentru a vedea care sunt problemele acolo, iar rezultatele au fost trimise la instituţiile statului român care au capacitatea să ia nişte măsuri.

Sunt în legătură cu oamenii de la Făgăraş, care, de multe ori, acuză nedreptăţi, inechităţi care li se fac. Eu nu am pârghii să-i spun directorului de acolo "pleacă acasă" pentru că nu-şi face treaba, asta este pârghia Consiliului de Administraţie şi aşa este normal", a afirmat Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Totodată, ministrul a spus că o problemă a unora dintre firmele din industria de apărare este că, din cauza managementului neperformant, nu şi-au modernizat capacităţile de producţie şi de aceea, în prezent, pierd contracte.

"Sunt firme în industria de apărare românească care au zeci de milioane de euro în conturi (...) şi, în acelaşi timp, refuză contracte pe bani mulţi deoarece nu au capacitatea să realizeze produsele care li se cer în perioada de timp în care li se cere. De ce se întâmplă asta? Pentru că ei nu şi-au modernizat liniile de producţie, pentru că au avut un management prost", a afirmat Radu Miruţă.

Ce se întâmplă cu proiectul de la Carfil Braşov

El s-a referit şi la proiectul dronei româneşti de la Carfil Braşov, în legătură cu care a subliniat că succesul acestuia "va fi dat de performanţa produsului pe care vor reuşi să-l facă" şi "de trecerea cu brio a testelor pe care trebuie să le treacă pentru a fi autorizat şi utilizat de Armata Română".

"Nu ştiu care este acum situaţia acestor teste. În trecut, ele nu au fost trecute", a spus ministrul Economiei, răspunzând unei întrebări a presei.

Totodată, el a precizat că, din informaţiile pe care le deţine, modelul de elicopter Airbus H215 nu ar îndeplini criteriile cerute pentru a fi achiziţionat prin programul european SAFE.

"Avem prezenţă Airbus pe raza judeţului Braşov şi sunt preocupat ca ea să crească. Atunci când se mută o linie de producţie cu licenţă, dintr-o parte în alta, se condiţionează de creşterea numărului de comenzi. Prin mecanismul SAFE sunt şanse să se achiziţioneze elicoptere. Cu privire la caracteristicile acelui elicopter, (decizia - n.red.) este în zona Armatei Române. (...) Din informaţiile pe care le am în acest moment, criteriile cerute de Armata Română sunt peste cele oferite de modelul 215", a afirmat ministrul Economiei.

Nu în ultimul rând, el a menţionat proiectul Fabricii de pulberi de la Victoria, a cărei construcţie va începe anul viitor.

"Când am venit la minister, ni se spunea că este un contract gata de semnat, pentru că s-a negociat în toate chipurile, cu firme de avocatură, şi nu se mai poate schimba nimic. Forma de atunci era un mare dezavantaj pentru România şi pentru judeţul Braşov. Acel contract a fost modificat, iar prin schimbări a fost adusă suma de 92 de milioane de euro în avantajul statului român şi, în mod indirect, pentru judeţul Braşov", a mai punctat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, s-a aflat, vineri, la Braşov, unde a vizitat, alături de parlamentarii USR din judeţ, fabrica Carfil, din subordinea Romarm, şi o companie privată autohtonă.

De asemenea, în programul său figurează, în cursul serii, o întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri braşovean.