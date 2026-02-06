Miruţă, mesaj pentru Olguţa Vasilescu în scandalul blocului care ar bloca un radar: Când chelul îşi pune mâna în cap, am întrebări

Miruţă, mesaj pentru Olguţa Vasilescu în scandalul blocului care ar afecta un radar: Când chelul îşi pune mâna în cap, am întrebări. Foto: Hepta

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, vineri seară, la Antena 3 CNN, că ar exista nereguli în lanţ privind construcţia unui bloc la Craiova, imobil care ar afecta un radar militar din zonă. "Dezvoltatorul a cerut aviz, MApN a spus nu, dar, după 2 săptămâni, Ministerul Apărării a revenit şi a spus da", a descris Miruţă situaţia, pe scurt. Referitor la reacţia Olguţei Vasilescu, care a contestat că blocul ar bloca radarul militar, Miruţă a lăsat de înţeles că îşi ridică semne de întrebare privind şi Primăria Craiovei: "Faptul că chelul îşi pune singur mâna în cap, începe să-mi deschidă nişte întrebări".

"Faptul că, în MApN, un aviz care n-ar fi trebuit dat, a fost dat, e o problemă. Faptul că, fără ca eu să aduc o acuzaţie, deocamdată, Primăriei, pentru că Primăria a primit din partea dezvoltatorului imobiliar avizul dat de MApN, iar Primăria n-ar fi avut cum să nu dea autorizaţie. Faptul că chelul îşi pune singur mâna în cap, începe să-mi deschidă nişte întrebări.

La Craiova nu este singurul lucru din zonă care se întâmplă. Undeva, mai aproape de radar, a fost blocat de MApN, în Instanţă, devoltarea imobiliară a celui mai mare depozit din România, care începuse să fie construit ilegal. Îi spun doamnei Olguţa Vasilescu că noi nu luăm decizii în MApN despre cum scrie unul sau altul pe Facebook. Acolo sunt 3 depozite de muniţie care nu respectă distanţa faţă de acest bloc. Faptul că acolo este muniţie, în depozite, Primăria Craiova a fost informată de acest lucru.

Pentru depozitul de alimente, a unui lanţ comercial, n-au fost date avize, tocmai de aceea MApN a reuşit oprirea. În cazul blocului de care discutăm, situaţia e diferită. Dezvoltatorul a cerut aviz, MApN a spus nu, după 2 săptămâni, Ministerul Apărării a revenit şi a spus da.

Distanţa dintre depozit şi bloc este sub limita legală. Ceva trebuie să se întâmple, că securitatea naţională nu ţine de un angajat care încalcă legea", a declarat Miruţă despre problemele de la Craiova.