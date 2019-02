Mișcare șoc pe scena politică. USR a decis alianţa „Alianţa 2020 USR-PLUS” pentru alegerile europarlamentare

Foto: Agerpres

USR a votat, sâmbătă, într-o şedinţă a Comitetului Politic care s-a desfăşurat pe parcursul întregii zile, decizia unei liste comune la alegerile europarlamentare, iar alianţa se numeşte „Alianţa 2020 USR-PLUS”.

Lista a fost validată cu 68 de voturi „pentru” şi 9 voturi „împotrivă”.

„Avem alianţă! La ora 20:20 s-a decis Alianţa 2020 USR PLUS”, arată reprezentanţii USR pe pagina de Facebook a partidului.

Lista comună ar fi compusă din Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, urmat de Cristian Ghinea (USR), Dragoş Pîslaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Nicolae Ştefănuţă (USR), Vlad Botoş (USR), Ramona Strugariu (PLUS), Vlad Gheorghe (USR), Alin Mituţă (PLUS).

USR mizează ca prin alianţa celor două partide să obţină şase locuri eligibile la europarlamentare.