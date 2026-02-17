Nazare a discutat la ECOFIN despre pensiile românilor. Ce sunt pensiile paneuropene

Alexandru Nazare. sursa foto: Agerpres

Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate şi, de aceea, am susţinut la reuniunea ECOFIN proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP), a transmis, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, notează Agerpres.

"Viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România, teme centrale azi la ECOFIN. Astăzi, la reuniunea miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană (ECOFIN), am susţinut ferm o viziune în care economiile românilor sunt protejate şi funcţionează ca factor de multiplicare pentru dezvoltarea ţării: mai mulţi bani pentru viitorul românilor prin pensiile suplimentare europene.

Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate. De aceea, am susţinut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP)", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ce sunt pensiile ocupaţionale şi paneuropene

El a subliniat că acest lucru înseamnă introducerea unui tratament fiscal avantajos atât pentru pensiile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropene, similar celui oferit în cazul contribuţiilor la fonduri de pensii private naţionale.

"Astfel, banii se multiplică prin investiţii în proiecte strategice de infrastructură sau de energie. Este o soluţie prin care câştigă atât cetăţeanul (pensie mai mare), cât şi ţara (capital pentru proiecte majore, precum autostrăzi sau spitale)", a explicat Nazare.

Acesta a adăugat că, totodată, a susţinut un produs de pensie paneuropean care să fie "portabil", adică, dacă un român lucrează în mai multe ţări din UE, să îşi poată lua pensia cu el simplu, fără birocraţie.

"Am cerut însă un tratament fiscal corect: produsele europene nu trebuie să fie avantajate în detrimentul celor naţionale, pentru a nu crea dezechilibre", a precizat şeful de la Finanţe.

Ministrul Alexandru Nazare a avut, în marja reuniunii, o serie de întâlniri bilaterale cu miniştrii de Finanţe din alte ţări europene: Lars Klingbeil (Germania), Alena Schillerova (Cehia), Clyde Caruana (Malta).

"Am promovat activ, şi cu această ocazie, candidatura României pentru a găzdui sediul Autorităţii Vamale Europene. Bucureştiul este pregătit să devină un centru de expertiză pentru securitatea frontierelor UE, mai ales datorită experienţei pe care o are deja prin găzduirea Centrului Cyber UE la Bucureşti, iar susţinerea partenerilor noştri este foarte importantă.

Voi continua să promovez la nivel european o Românie puternică, cu o economie bazată pe investiţii şi pentru instituţii care să lucreze cu adevărat în serviciul cetăţeanului", a mai transmis ministrul Finanţelor.