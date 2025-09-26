Nazare anunță calendarul rectificării bugetare și măsuri pentru reformarea ANAF și Vămii

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. FOTO: Hepta

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut în această dimineață o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta prioritățile economice și instituționale. Oficialul a precizat că accentul a fost pus pe rectificarea bugetară și pe măsurile de reformă din cadrul ANAF și Vămii.

„Am discutat împreună cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitărilor și nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesită analizăși decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare și pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele următoare, iar până la finalul săptămânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a declarat Nazare.

Ministrul a subliniat că discuțiile au vizat și obiectivele majore ale ANAF și Vămii. „Cele două instituții au mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea lor”, a transmis acesta.

Nazare a adăugat că reformarea instituțiilor fiscale este un proces de durată, dar rezultatele din ultimele luni confirmă direcția. „Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate”, a afirmat ministrul.

El a subliniat că digitalizarea rămâne o prioritate strategică, pentru mai multă transparență și eficiență în activitatea administrativă.