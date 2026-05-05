Nazare: România intră într-o perioadă de interimat guvernamental, fără să își permită însă un interimat economic

1 minut de citit Publicat la 19:47 05 Mai 2026 Modificat la 19:47 05 Mai 2026

Alexandru Nazare. sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că stabilitatea economică și menținerea ratingului de țară sunt prioritatea principală după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură adoptată marți cu 281 de voturi, notează Agerpres.

„Stabilitatea economică a României și menținerea ratingului de țară - prioritatea nr. 1 după votul de azi al moțiunii. România intră de azi într-o perioadă de interimat guvernamental - fără să își permită însă un interimat economic. De aceea, continuarea gestionării responsabile a resurselor publice și semnalele pe care le transmitem în extern sunt esențiale pentru funcționarea economiei și, inclusiv, pentru menținerea ratingului de țară în perioada următoare”, a scris Nazare pe Facebook.

Costul instabilității politice se vede deja, spune Nazare: cursul leu/euro a crescut, dobânzile s-au majorat, bugetul este sub presiune, iar ratingul de țară este în pericol.

„Am primit deja, în ultimele zile, semnale clare din partea agențiilor internaționale de rating: situația politică a României este monitorizată în timp real, iar evoluțiile din perioada imediat următoare vor fi decisive. Menținerea ratingului și evitarea unei retrogradări depind de capacitatea de a demonstra stabilitate, coerență și predictibilitate în zilele următoare. În acest context, este esențială menținerea fermă a direcției în gestionarea finanțelor publice și conservarea echilibrelor macroeconomice - asigurarea continuității plăților și angajamentelor publice, menținerea disciplinei fiscale, asigurarea continuității investițiilor, protejarea capacității de finanțare a statului și evitarea oricărei deteriorări a ratingului suveran”, a mai precizat Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor subliniază că România are trei obiective strategice în 2026 care depind direct de stabilitate: implementarea angajamentelor din PNRR, accesarea instrumentelor europene din programul SAFE și avansarea aderării la OCDE.

„Toate aceste obiective presupun în mod fundamental încredere, predictibilitate și continuitate instituțională - exact acele elemente care sunt astăzi sub monitorizarea continuă a partenerilor și a piețelor internaționale. Miza momentului depășește logica politică. Este o miză de credibilitate, seriozitate și de poziționare a României în arhitectura economică europeană și internațională”, a mai precizat Nazare.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România a fost adoptată marți cu 281 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și trei anulate.