Nicolae Ciucă dă asigurări: "Există bani pentru plata pensiilor şi a ajutoarelor pentru termie"

Premierul Nicolae Ciucă asigură că sunt banii necesari pentru plata pensiilor, iar oamenii nu trebuie să aibă temeri.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Eduard Vinatoru

"În 2023, vom continua să susținem măsurile pe care le-am adoptat și care au funcționat pentru sprijinirea populației vulnerabile. Programul ”Sprijin pentru România”, care și-a dovedit eficiența, va continua în acest an cu ambele componente – economică și socială.

Vă asigur că există fonduri suficiente pentru plata la timp a drepturilor care se cuvin cetățenilor.

Există măsuri luate la nivelul ministerelor, atât la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru ajutoarele asigurate din fonduri europene, cât și la Ministerul Muncii, pentru plata pensiilor și a ajutoarelor pentru termie. Nu trebuie să avem niciun fel de temere în acest sens.

Rolul nostru este, în continuare, să comunicăm deschis și să asigurăm cetățenii că sunt informați și au toate datele în conformitate cu realitatea și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, pentru că există potențial", a transmis premierul Nicolae Ciucă.

România a reuşit în 2022 o absorbţie a fondurilor europene de 11,3 miliarde de euro, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciucă, care a adăugat că este cel mai înalt nivel atins de când ţara noastră are acces la aceste finanţări.



El a făcut, în deschiderea şedinţei de Guvern, un apel la solidaritate, empatie la nivel naţional, la dialog cu partenerii sociali şi la colaborare la nivelul tuturor instituţiilor, precum şi la stabilitate politică.

"Am reuşit să trecem prin toate provocările pe care le-am avut, la provocările pe care cetăţeni României le-au resimţit. (...) Avem nevoie de aceeaşi energie şi activitate din partea tuturor. (...) Am avut o execuţie bugetară bună, am reuşit să ne încadrăm în ţintele de deficit", a afirmat Ciucă.