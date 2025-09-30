Nicoleta Pauliuc: Bolnavii de cancer vor avea acces imediat la banii din pilonul II de pensii

Primvicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc. Foto: Facebook

Senatul României a aprobat luni amendamentul inițiat de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și deputata PNL Gabriela Horga, care oferă pacienților oncologici dreptul de a-și retrage, la cerere, toate sumele acumulate în pilonul II de pensii. Spre deosebire de regula generală, care va permite pensionarilor accesarea imediată a doar 30% din bani, urmând ca restul să fie plătit eșalonat, bolnavii de cancer vor putea primi într-o singură tranșă 100% din economiile lor pentru pensie.

„Un pas important pentru pacienții oncologici! (…) Pacienții bolnavi de cancer vor putea să își retragă integral, la cerere, banii strânși în fondurile private de pensii”, a transmis Nicoleta Pauliuc după votarea amendamentului în Senat, subliniind că măsura înseamnă mai mult decât o corecție legislativă, fiind un gest de respect față de demnitatea celor aflați în luptă cu o boală extrem de gravă.

„Pentru cineva care luptă cu boala, fiecare zi, fiecare resursă și fiecare șansă contează. Este dreptul pacienților oncologici să decidă cum își folosesc banii acumulați zeci de ani – pentru tratamente, pentru sprijinul familiei, pentru viață”, a precizat senatoarea liberală de Ilfov.

Ea a anunțat că proiectul de lege adoptat în Senat urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este camera decizională în această materie. Pauliuc a afirmat că va continua să se implice și să susțină adoptarea rapidă a legii: „Nu putem negocia cu suferința. Dar putem să oferim demnitate și siguranță celor care trec prin cea mai grea încercare a vieții lor.”