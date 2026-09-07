Nicu Ștefănuță avertizează că măsurile de austeritate dure promovate de Merz au dus la creșterea AfD: „AUR nu e umflat în sondaje”

Europarlamentarul Nicolae Ștefănuță. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că după victoria zdrobitoarea obținută de AfD în Germania, un scenariu similar s-ar putea repeta și în România, în ceea ce privește AUR. Europarlamentarul independent a spus că partidul condus de George Simion nu este umflat în sondaje, ci a crescut pe fondul nemulțumirii oamenilor față de măsurile de austeritate, la fel cum s-a întâmplat în Germania. „Una este Germania izolată și alta este România izolată”, a avertizat Ștefănuță.

Europarlamentarul român independent a spus că există mai multe similitudini între situația politică din Germania care a dus la scorul obținut de AfD în alegerile regionale și cea din România.

Nicu Ștefănuță a avertizat că partidul AUR nu trebuie subestimat, iar sondajele de opinie care arată cât de popular este partidul lui Simion trebuie crezute.

„Există nici lucruri în comun să știți și eu chiar trag un semnal de alarmă. Cei care spun că acest procent AUR e umflat în sondaje trebuie să revină la realitate. Nu este umflat în sondaje. Guvernul Merz a avut un program de austeritate, a tăiat în carne vie, și iată că a împins oamenii spre alternativa asta cu care eu nu sunt de acord.

Văd mai multe similitudini (cu România n.red). Atunci când tai de la vulnerabili fără să explici, fără să tai acolo unde fapt contează, împingi oamenii spre variante extremiste. Nu mi-aș dori ca România să ajungă în această variantă. Mai mult de atât, lumea crede că partidele astea extremiste sunt formate doar din niște golani, între timp au apărut oameni cu talent, avocați, economiști, juriști, care s-au înscris, unii oportuniști, alții nu, nu mai putem să stăm liniștiți, mai ales din partidele clasice”, a avertizat Ștefănuță.

Europarlamentarul a mai atras atenția că economia României nu este la fel de puternică ca ca cea a Germaniei ca să suporte o eventuală izolare la nivel european.

„E foarte multă muncă înainte pentru toți care ținem ca ROmânia să fie în UE. Pentru că una este Germania izolată și alta este România izolată. România nu poate supraviețui fără investiții germane, franceze, economia noastră depinde de asta. Trebuie să învățăm din lecția asta, să nu e mai mințim singuri, și să vorbim dspre problemele oamenilor, care sunt mai ales sociale, de costuri, inflație”, a conchis Ștefănuță.

AUR vrea anticipate

AUR insistă că, pentru a încheia criza politică, trebuie organizate alegeri anticipate. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Antena 3 CNN că partidul va obține un scor care „probabil” îi va permite să formeze guvernul.

„Soluția corectă din punct de veere al funcționării și al principiilor democrațiilor de tip occidental ține de alegeri anticipate, e clar ca lumina zilei că nu se poate forma o majoritate stabilă. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, nu sunt un apropiat al dânsului. Dar aritmetica parlamentară va arăta cu totul diferit decât situația de acum”, a spus Peiu.

De asemenea, el a adăugat că percepția oamenilor despre AUR se va schimba atunci când partidul va ajunge la putere: „Când vom ajunge la putere lumea va observa că toate năzbâtiile care se spuneau despre noi nu sunt reale și vor spune uite „s-a melonizat AUR”, nu s-a melonizat, el așa a fost dintotdeauna”, a spus Peiu.

La patru luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, nu este deloc clar cum se va finaliza criza politică. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier.