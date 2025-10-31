Nicușor Dan a contestat la CCR legea prosumatorilor

10 minute de citit Publicat la 16:29 31 Oct 2025 Modificat la 16:40 31 Oct 2025

Nicuşor Dan a mai precizat că „ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani” / Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii care modifică regulile pentru prosumatori, adoptată de Parlament la data de 15 octombrie. Legea a fost întoarsă prima dată în Parlament, în 2023, de fostul președinte Klaus Iohannis, care a solicitat o serie de modificări. Nicușor Dan spune acum că senatorii și deputații au depășit limitele constituționale ale cererii de reexaminare, introducând elemente noi, nesolicitate de președinte, care schimbă substanțial conținutul legii.

Sesizarea afirmă că Parlamentul a încălcat Constituția pentru că a depășit mandatul cererii de reexaminare. În loc să se limiteze la corecturile cerute de Președinte, Legislativul a adoptat modificări suplimentare, printre care:

a redus pragul de putere pentru compensarea cantitativă de la 400 kW la 200 kW, deși Președintele nu a cerut asta;

a extins categoria beneficiarilor din „autorități publice locale” la „autorități și instituții publice”:

a introdus un nou drept pentru prosumatorii persoane fizice (până la 27 kW) de a folosi sumele rezultate din compensare pentru plata energiei electrice sau gazelor naturale;

a modificat din nou limitele de putere (200–400 kW) pentru obligația furnizorilor de a cumpăra energia produsă;

a eliminat o prevedere care permitea prosumatorilor să aleagă tipul de compensare (cantitativă sau financiară), fără ca Președintele să fi cerut asta;

Cererea de reexaminare a legii pentru prosumatori a fost formulată de președintele Klaus Iohannis în 2023. Fostul președinte a considerat că unele prevederi nu respectă legislația europeană și creează dezechilibre între prosumatori și furnizori.

De ce a cerut Klaus Iohannis reexaminarea legii

Prin cererea de reexaminare formulată în data de 12 decembrie 2023, Președintele României a solicitat, în principal, potrivit sesizării publicate de Administrația Prezidențială, următoarele:

corelarea definiției dată prosumatorului prin art. 3 pct. 95 cu dispozițiile art. 10 din Legea nr. 123/2012 potrivit cărora producătorii de energie electrică cu capacități mai mari sau egale de 1 MW sunt supuși licențierii, fiind astfel realizată ca activitate primară, identic cu orice alt producător;

reanalizarea posibilității ca prosumatorul să poată compensa financiar excedentul de energie electrică produsă și livrată la un loc de producere și consum, cu energia electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și/sau locuri de producere și consum ale acestora, doar „dacă locurile de consum și/sau de producere și consum sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice, cu condiția ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară”, aspect ce ar constitui o barieră în privința accesului prosumatorilor la piața de energie electrică;

reevaluarea soluției de exceptare a prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 900 kW de la responsabilitatea în materie de echilibrare, de suportare a costurilor generate de dezechilibrele create în rețea, în condițiile în care Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică în materie stabilește o limită de 400 kW pentru instalațiile de producere a energiei electrice care utilizează surse regenerabile de energie, în privința puterii instalate, iar pentru instalațiile puse în funcțiune începând cu 1 ianuarie 2026, limita era de maxim 200 de kW în privința puterii instalate de producere a energiei electrice;

necesitatea corelării normei anterior amintite cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 27/2002 care includ o parte a dezechilibrelor în mecanismul general de stabilire a prețului final facturat de către furnizori;

reevaluarea aplicării noii limite a puterii instalate pentru care furnizorii de energie electrică vor fi obligați să realizeze o compensare cantitativă, respectiv cea de 400 de kW și asupra contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii, potrivit art. III;

reevaluarea aplicării noii limite a puterii instalate pentru care furnizorii de energie electrică vor fi obligați să realizeze o compensare cantitativă, respectiv cea de 400 de kW și asupra contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii, potrivit art. III; eliminarea perioadei de 24 de luni în care diferența dintre cantitatea produsă și cea consumată de prosumatori putea fi consumată, aspect care generează aplicarea imediată a obligațiilor de compensare;

eliminarea perioadei de 24 de luni în care diferența dintre cantitatea produsă și cea consumată de prosumatori putea fi consumată, aspect care generează aplicarea imediată a obligațiilor de compensare; clarificarea dispozițiilor art. I pct. 4 cu referire la modificările aduse art. 73 1 privind autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate total sau parțial din fonduri publice care beneficiază de serviciul de regularizare financiară din perspectiva (i) clarificării capacității maxime instalate; (ii) clarificării contradicției cu art. 73 1 alin. (4) lit. b) care ar deveni general aplicabilă pentru toți prosumatorii la care se referă alin. (1), respectiv cei cu putere instalată mai mare de 900 kW;

privind autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate total sau parțial din fonduri publice care beneficiază de serviciul de regularizare financiară din perspectiva (i) clarificării capacității maxime instalate; (ii) clarificării contradicției cu art. 73 alin. (4) lit. b) care ar deveni general aplicabilă pentru toți prosumatorii la care se referă alin. (1), respectiv cei cu putere instalată mai mare de 900 kW; instituirea unei obligații a furnizorilor de energie electrică de a emite facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică „în numele și în contul prosumatorilor” (i) necesită clarificări în planul drepturilor și obligațiilor comerciale, inclusiv al obligațiilor de ordin fiscal; (ii) echivalează cu un transfer de costuri administrative de la prosumator la furnizor; (iii) nu a fost fundamentată suficient din perspectiva obiectivelor statului referitoare la creșterea sustenabilității financiare;

Nicușor Dan: Parlamentul a încălcat Constituția

Președintele Nicușor Dan spune însă că Parlamentul a încălcat Constituția.

„În urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ și a amendamentelor aduse de Parlament, apreciem că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost adoptată cu depășirea limitelor reexaminării Președintelui României, stabilite potrivit art. 77 alin. (2) din Constituția României, precum și cu încălcarea art. 1 alin. (5) și art. 147 alin. (4) din Constituție”, se arată în sesizarea Administrației Prezidențiale.

În cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul a adoptat o serie de modificări și completări ale legii, astfel:

a fost modificată definiția compensării cantitative prevăzută de art. I pct. 1 din lege, cu referire la art. 3 pct. 23 1 din Legea nr. 123/2012, fiind redusă limita puterii instalate la cel mult 200 kW pe loc de consum;

din Legea nr. 123/2012, fiind redusă limita puterii instalate la cel mult 200 kW pe loc de consum; au fost reglementate în mod defalcat componentele facturate lunar în procesul de compensare cantitativă (cantitatea consumată, cantitatea produsă, cel mult egală cu cea consumată, cantitatea produsă și livrată în exces), pentru clarificarea normei;

a fost modificată definiția prosumatorului în sensul înlocuirii sintagmei „poate compensa financiar” cu sintagma „poate compensa cantitativ sau, după caz regulariza financiar”, pentru clarificarea normei;

a fost eliminată modificarea art. 21 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 referitoare la creșterea pragului privind puterea instalată de producere a energiei electrice de la 400 de kW, potrivit legii în vigoare, la 900 de kW, potrivit formei inițiale transmise la promulgare, prag până la care prosumatorilor nu li se aplică responsabilitatea în materie de echilibrare;

au fost modificate dispozițiile art. 73 1 alin. (1) - (3), revenindu-se la pragul de 400 de kW a puterii instalate față de 900 kW, cum era în proiectul inițial, față de care prosumatorii pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE, prin raportare la Regulamentul (UE) 2019/943;

alin. (1) - (3), revenindu-se la pragul de 400 de kW a puterii instalate față de 900 kW, cum era în proiectul inițial, față de care prosumatorii pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE, prin raportare la Regulamentul (UE) 2019/943; sintagma „autorități publice locale” din cuprinsul art. 73 1 a fost înlocuită cu sintagma „autorități și instituții publice”, fiind extinsă sfera autorităților și instituțiilor publice care pot vinde energie produsă sau stocată;

a fost înlocuită cu sintagma „autorități și instituții publice”, fiind extinsă sfera autorităților și instituțiilor publice care pot vinde energie produsă sau stocată; s-a reinstituit limita de 200 kW, limită prevăzută de legea în vigoare, pentru puterea instalată a prosumatorilor, precum și a autorităților și instituțiilor publice (sintagmă extinsă prin amendamentele introduse în procedura de reexaminare) față de care aceste categorii au posibilitatea de a solicita furnizorilor de energie compensarea cantitativă lunară, respectiv decontarea cantităților de energie electrică în acest proces;

au fost introduse noi dispoziții care reglementează dreptul prosumatorilor, persoane fizice, care au o putere instalată de maxim 27 kW pe loc de consum de a utiliza sumele rezultate din aplicarea mecanismului de compensare cantitativă pentru plata energiei electrice sau a gazelor naturale consumate în baza unui contract cu respectivul furnizor;

au fost modificate dispozițiile art. 73 1 alin. (4) privind obligarea furnizorilor la achiziționarea energiei produse de prosumatori, stabilindu-se limita de putere instalată între 200 și 400 kW, potrivit formei în vigoare a legii, față de forma inițială a legii transmise la promulgare care avea o normă de trimitere la art. 73 1 alin. (1). Modificarea a fost operată și în cuprinsul art. 73 1 alin. (9) referitor la termenul de compensare cantitativă realizată până în data de 31 decembrie 2030;

alin. (4) privind obligarea furnizorilor la achiziționarea energiei produse de prosumatori, stabilindu-se limita de putere instalată între 200 și 400 kW, potrivit formei în vigoare a legii, față de forma inițială a legii transmise la promulgare care avea o normă de trimitere la art. 73 alin. (1). Modificarea a fost operată și în cuprinsul art. 73 alin. (9) referitor la termenul de compensare cantitativă realizată până în data de 31 decembrie 2030; au fost eliminate dispozițiile art. 73 1 alin. (4 1 ) care reglementau posibilitatea ca prosumatorii persoane fizice și juridice și autoritățile publice locale să opteze pentru unul dintre mecanisme de compensare prevăzute de lege – compensare cantitativă și decontare a cantităților de energie, respectiv obligarea furnizorilor la achiziția energiei electrice, autorii amendamentelor argumentând că soluția nu este oportună;

alin. (4 ) care reglementau posibilitatea ca prosumatorii persoane fizice și juridice și autoritățile publice locale să opteze pentru unul dintre mecanisme de compensare prevăzute de lege – compensare cantitativă și decontare a cantităților de energie, respectiv obligarea furnizorilor la achiziția energiei electrice, autorii amendamentelor argumentând că soluția nu este oportună; a fost eliminată scutirea de la obligația facturării pentru prosumatorii cu putere instalată de până la 900 kW și implicit, intervenția asupra Codului fiscal, revenindu-se la forma în vigoare potrivit căreia doar prosumatorii cu putere instalată de până la 27 kW nu au obligația facturării;

Nicușor Dan apreciază, în sesizarea către CCR, că unele modificări au fost solicitate de fostul președinte Klaus Iohannis, dar și a introdus elemente noi, nesolicitate.

Modificările cerute de Președintele României și operate de Parlament sunt:

eliminarea modificării art. 21 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 referitoare la creșterea pragului privind puterea instalată de producere a energiei electrice de la 400 de kW, potrivit legii în vigoare, la 900 de kW, potrivit formei inițiale transmise la promulgare, prag până la care prosumatorilor nu li se aplică responsabilitatea în materie de echilibrare, aspect solicitat de Președintele României;

modificarea dispozițiilor art. 73 1 alin. (1) - (3), revenindu-se la pragul de 400 de kW a puterii instalate față de 900 kW în proiectul inițial, față de care prosumatorii pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE, prin raportare la Regulamentul (UE) 2019/943, aspect care aliniază prevederile la dispozițiile europene;

alin. (1) - (3), revenindu-se la pragul de 400 de kW a puterii instalate față de 900 kW în proiectul inițial, față de care prosumatorii pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE, prin raportare la Regulamentul (UE) 2019/943, aspect care aliniază prevederile la dispozițiile europene; eliminarea scutirii de la obligația facturării pentru prosumatorii cu putere instalată de până la 900 kW și implicit, renunțarea la intervenția asupra Codului fiscal, potrivit art. IV din forma inițială, revenindu-se la forma în vigoare potrivit căreia doar prosumatorii cu putere instalată de până la 27 kW nu au obligația facturării, potrivit art. 319 alin. (10) lit. d) din Codul fiscal.

o serie de modificări de tehnică legislativă sau aspecte care au contribuit la creșterea clarității normelor, precum: (i) reglementarea, în mod defalcat, a componentelor facturate lunar în procesul de compensare cantitativă (cantitatea consumată, cantitatea produsă, cel mult egală cu cea consumată, cantitatea produsă și livrată în exces) sau (ii) modificarea definiției prosumatorului în sensul înlocuirii sintagmei „poate compensa financiar” cu sintagma „poate compensa cantitativ sau, după caz regulariza financiar”, pentru clarificarea normei;

Însă, cu excepția modificărilor de mai sus, Administrația prezidențială consideră că Parlamentul a realizat o serie de modificări care nu au legătură cu aspectele sesizate de președinte depășind astfel limitele reexaminării.

Mai exact, în procedura de reexaminare, Parlamentul a modificat pragul puterii instalate de la 400 kW la 200 kW, aspect nesolicitat de Președintele României.

„(...) Modificarea normei amintite într-un sens fără legătură cu cererea de reexaminare a Președintelui României reprezintă o depășire a limitelor reexaminării”, a precizat Administrația prezidențială.

De asemenea, în lege a fost înlocuită sintagma autorități publice locale” cu „autorități și instituții publice”, fiind extinsă sfera autorităților și instituțiilor publice care pot vinde energie produsă sau stocată.

„Astfel, față de forma anterioară reexaminării, a fost extinsă sfera autorităților și instituțiilor publice care pot vinde energie produsă sau stocată, aspect ce nu a fost solicitat de Președintele României în mod expres, acesta solicitând clarificarea normei, iar nu extinderea sferei sale de aplicare.

În plus, potrivit soluției legislative de la același punct, se revine la limita de 200 kW pentru puterea instalată a prosumatorilor, prevăzută de legea în vigoare, la sintagma „autorități și instituții publice” (sintagma extinsă) față de care aceste categorii vor avea posibilitatea de a solicita furnizorilor de energie compensarea cantitativă lunară, respectiv decontarea cantităților de energie electrică în acest proces, aspect ce, de asemenea, nu a fost solicitat de Președintele României”, se arată în sesizarea formulată de Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială consideră că Parlamentul a depășit limitele Constituționale și atunci când a introdus un nou drept pentru prosumatorii persoane fizice (până la 27 kW) de a folosi sumele rezultate din compensare pentru plata energiei electrice sau gazelor naturale, a modificat din nou limitele de putere (200–400 kW) pentru obligația furnizorilor de a cumpăra energia produsă, a eliminat o prevedere care permitea prosumatorilor să aleagă tipul de compensare (cantitativă sau financiară).

Astfel, șeful statului cere Curții Constituționale să admită sesizarea de neconstituționalitate și să constate că „Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 este neconstituțională”.

România are 250.000 de prosumatori

În România sunt în ju de 250.000 de prosumatori. Camera Deputaților a adoptat, cu unanimitate de voturi, legea care modifică regulile pentru prosumatori, la jumătatea lunii octombrie.

Liderii Coaliției de guvernare au susținut că legea modernizează și simplifică regulile pentru cei care își produc singuri energia din surse verzi — în special pentru a le permite să stocheze, compenseze și să vândă energia mai ușor.

Printre modificările adoptate de Camera Deputaților s-a numărat și creșterea limitei puterei instalate pentru care se poate face compensare cantitativă de la 200 de kW la 400 de kW. Însă, Asociația Prosumatorilor a atras atenția că legea nu prevede termene la care furnizorii să le facă plățile.

După adoptarea legii, prosumatorii au spus că se tem că ANRE ar putea impune termene „discreționare” furnizorilor, ceea ce i-ar dezavantaja. Totodată, Asociația a precizat că regulile propuse pentru compensarea cantitativă sunt restrictive, iar doar 28% dintre prosumatori s-ar încadra.