Parlamentul a adoptat legea care modifică regulile pentru prosumatori. Crește limita pentru compensare calitativă

Actul normativ dispune creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea. Foto: Agerpres

Camera Deputaților a adoptat, cu unanimitate de voturi, legea care modifică regulile pentru prosumatori, după ce a fost trimisă înapoi în Parlament de președintele Nicușor Dan pentru a fi reexaminată. Liderii Coaliției de guvernare din Legislativ spun că legea modernizează și simplifică regulile pentru cei care își produc singuri energia din surse verzi — în special pentru a le permite să stocheze, compenseze și să vândă energia mai ușor.

Printre modificările adoptate de Camera Deputaților mirercuri se numără și creșterea limitei puterei instalate pentru care se poate face compensare cantitativă de la 200 de kW la 400 de kW, relatează Agerpres.

Ce se schimbă concret:

Se face diferența între prosumatori persoane fizice și cei persoane juridice (adică firme);

persoane fizice și cei persoane juridice (adică firme); Crește limita de putere instalată pentru care se poate face compensare cantitativă (adică schimb între ce produci și ce consumi) — de la 200 kW la 400 kW;

pentru care se poate face compensare cantitativă (adică schimb între ce produci și ce consumi) — de la 200 kW la 400 kW; Crește la 900 kW limita până la care prosumatorul nu plătește dezechilibrele din rețea (adică diferențele între cât a estimat că produce și cât chiar produce);

Astfel, prosumatorii pot acum:

stoca energia produsă (de exemplu, în baterii);

produsă (de exemplu, în baterii); vinde energia direct altui consumator legat la aceeași rețea locală;

altui consumator legat la aceeași rețea locală; compensa energia produsă într-un loc cu energia consumată în alt loc (dacă e același furnizor și același operator de distribuție);

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, reexaminată, la cererea președintelui României, care aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor.



Conform Constituției, se menționează în raport, președintele a retransmis Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea art. 319 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Parlamentului României, în vederea reexaminării, cu luarea în considerare a mai multor aspecte.



Între acestea se află faptul că legea transmisă la promulgare aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor prin realizarea distincției între prosumatorul persoană juridică și prosumatorul persoană fizică.

Modificările aduse vizează și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW, introducerea în definiția prosumatorului a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție.

Totodată, actul normativ dispune creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea, se arată în raport.



Potrivit unui amendament, prin compensare cantitativă se înțelege procesul prin care furnizorul de energie electrică facturează lunar, în una sau mai multe facturi, după caz, emise prosumatorului care deține centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum, conform reglementărilor ANRE, următoarele:

cantitatea de energie electrică consumată din rețea de către prosumator înmulțită cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor și prosumator, la care se adaugă tarifele și taxele legal prevăzute;

cantitatea de energie electrică produsă și livrată de prosumator, cel mult egală cu cantitatea de energie electrică consumată prevăzută anterior, înmulțită cu prețul egal cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare, fără taxe și tarife;

cantitatea de energie electrică produsă și livrată în exces de prosumator, în perioada de facturare, înmulțită cu prețul egal cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare, fără taxe și tarife;

Un alt amendament stabilește că prin prosumator se înțelege clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu deținut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice și/sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice.



Același amendament prevede că prosumatorul poate compensa cantitativ sau, după caz, regulariza financiar excedentul de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și/sau locuri de producere și consum ale acestuia dacă serviciul de furnizare pentru locurile de consum și/sau locurile de producere și consum respective este prestat de același furnizor de energie electrică, precum și dacă locurile de consum și/sau locurile de producere și consum sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice, cu condiția ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea sa comercială sau profesională primară.

România are 250.000 de prosumatori

Fostul ministru al Energiei, deputatul PNL Sebastian Burduja, a subliniat că este vorba despre un proiect extrem de important, în condițiile în care aproape 250.000 de prosumatori din România sunt probabil cei mai importanți investitori energetici din ultimii ani.

„Înseamnă un sistem energetic al viitorului descentralizat, digitalizat și decarbonizat. Proiectul permite prosumatorilor să-și compenseze mai multe locuri de consum”, a spus el.



Deputatul USR Cezar Drăgoescu a afirmat că prosumatorii - oameni simpli, antreprenori, familii - sunt cei care au investit din propriul buzunar pentru o Românie cu independență energetică și care să producă energie verde, energie curată.

„Vorbim de peste 250.000 de români care au crezut în această energie verde, dar care s-au lovit de birocrație, de întârzieri. Această lege vine să rezolve aceste probleme și să le redea încrederea în stat”, a punctat deputatul.



Deputatul UDMR Bende Sandor a remarcat că proiectul a avut un drum destul de lung, dar acum prosumatorii români vor simți că a meritat investiția pe care au făcut-o în aceste panouri fotovoltaice.



În opinia deputatului PSD Adrian Câciu, această lege vine să repare ce nu se rezolvase demult - pune în ordine piața energiei, mai ales a energiei regenerabile, și face dreptate pentru prosumatori.

„Avem un număr important de prosumatori, dar trebuie să stocăm această energie pe care dumnealor o produc, energie pe care să o folosim în beneficiul economiei românești”, a spus social-democratul.