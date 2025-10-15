Prosumatorii critică legea adoptată de Parlament. Nu prevede termene la care furnizorii să le facă plățile

2 minute de citit Publicat la 15:13 15 Oct 2025 Modificat la 15:13 15 Oct 2025

Asociația Prosumatorilor atrage atenția și că regulile privind compensarea cantitativă sunt prea restrictive. Foto: artsani-energy.ro

Asociația Prosumatorilor îi critică pe deputați pentru că au eliminat termenul de plată de 24 de luni, în care prosumatorii primeau banii pentru energia injectată în rețea, din legea care schimbă regulile pentru prosumatori, adoptată miercuri de Camera Deputaților.

Prosumatorii se tem acum că ANRE ar putea impune termene „discreționare” furnizorilor, ceea ce i-ar dezavantaja. Totodată, Asociația atrage atenția că regulile propuse pentru compensarea cantitativă sunt restrictive, iar doar 28% dintre prosumatori s-ar încadra.

Deputații au eliminat termenul de plată de 24 de luni pentru energia introdusă în rețea pe motiv că ar reprezenta o „anomalie pentru piața de energie”, potrivit unui comunicat al Asociației Prosumatorilor.

Totodată, a fost eliminat și amendamentul adoptat anterior de Senat care prevedea că prosumatorii puteau face decontările lunar.

„Proiectul de lege are în continuare carențe importante legate de facturare, deoarece nu este clar stabilită scadența de plată a energiei active pentru prosumatori – nu se menționează dacă plata se va face lunar, la 3 luni, la 6 luni sau în alt mod”, spune Asociația Prosumatorilor.

Prosumatorii se tem că fără termene scrise clar în lege, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ar putea impune termene „discreționare” furnizorilor de energie.

„Dacă, ulterior, termenele de plată vor fi stabilite într-un mod nefavorabil sau disproporționat, APCE va acționa unitar și constructiv pentru a susține modificările necesare. Pentru că numai uniți, prin APCE, putem schimba lucrurile în bine”, se precizează în comunicatul citat.

Asociația Prosumatorilor atrage atenția și că regulile privind compensarea cantitativă sunt prea restrictive și doar 28% din cei aproximativ 250.000 de prosumatori s-ar încadra.

„Mai mult, apar neclarități și în ceea ce privește compensarea cantitativă pe mai multe locuri de consum, unde condițiile sunt destul de restrictive:

prosumatorul trebuie să aibă putere instalată sub 27 kW;

prosumatorul trebuie să fie persoană fizică;

prosumatorul trebuie să dețină a doua sau a treia proprietate pe același nume, cu contract la același furnizor pentru minimum 12 luni;

Conform analizelor realizate de APCE, doar aproximativ 28% dintre prosumatori s-ar încadra în aceste criterii restrictive, ceea ce ridică întrebarea: câți dintre aceștia dețin efectiv mai multe proprietăți?”, potrivit unui comunicat al asociației.

Totodată, Asociația menționează că, în urma discuțiilor cu lideri de grup parlamentar și specialiști, legea trebuie susținută ca bază de lucru pentru dezvoltarea cadrului legal dedicat prosumatorilor, în pofida neajunsurilor.

„Principalele argumente care justifică adoptarea acestei legi sunt:

Eliminarea termenului de plată la 24 de luni, care reprezenta o anomalie pentru piața de energie;

Introducerea primului pas concret către compensarea pe mai multe locuri de consum, o măsură care poate deschide drumul către formarea comunităților de energie în România”, se arată în comunicatul citat.