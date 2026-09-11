Nicuşor Dan a scris un editorial pentru Washington Times, la 25 de ani de la 9/11: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a scris un editorial pentru Washington Times, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele din SUA, din 11 septembrie 2001. Sub titlul „Când toți românii au fost americani pentru o zi”, Nicuşor Dan apreciază că între România şi SUA există „o legătură indestructibilă, o dragoste comună pentru libertate”. De asemenea, el a transmis un mesaj pentru America şi Donald Trump.

„În urmă cu 25 de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New York-ul, Washingtonul și câmpiile din Pennsylvania.

O zi care părea obișnuită a devenit un moment istoric de referință. A fost o zi a tragediei, a doliului și a comemorării, atât în ​​Statele Unite, cât și în toate colțurile lumii. Totodată, a fost o zi a solidarității, a acțiunii și a reafirmării unor valori prețuite și împărtășite de noi toți", şi-a început preşedintele României textul.

Nicuşor Dan spune că 9/11 are „o semnificație personală”

Nicuşor Dan a catalogat atentatele drept „atacuri laşe”.

„În urma evenimentelor din 11 septembrie, întreaga lume, șocată de uciderea atâtor oameni nevinovați, a fost martora unei națiuni care a ieșit din tragedie cu o vigoare și o forță reînnoite. Oră după oră, în zilele și nopțile ce au urmat, valorile fundamentale ale caracterului american s-au manifestat prin nenumărate acte de eroism, generozitate, ingeniozitate și spirit de lider.

Acele atacuri lașe urmăreau să demoralizeze și să umilească. În schimb, au demonstrat întregii lumi că sufletul unei națiuni, curajos, vizionar, plin de compasiune, era la fel de viu și de puternic precum fusese la Saratoga, Gettysburg sau Omaha.

Acea dată istorică a avut și o semnificație personală. La fel ca mulți dintre compatrioții mei români, resimt și astăzi, chiar și după 25 de ani, oroarea, revolta și indignarea pe care le-am simțit cu toții în fața acestor atrocități. Îmi amintesc momentul în care am realizat că atacurile nu vizau doar o țară, ci valorile care unesc toate societățile libere.

În urma evenimentelor de la 11 septembrie, s-a întâmplat ceva remarcabil. Umanitatea a învățat că suferința unei națiuni poate deveni suferința tuturor națiunilor. În acea zi nefastă, oamenii liberi de pretutindeni au fost alături de America. Într-un sens foarte real, toți românii au fost americani pentru o zi.

Acel sentiment a avut consecințe profunde. Atacurile au spulberat iluzia că granițele sau distanța ar putea garanta securitatea. Dacă terorismul putea lovi inima financiară și culturală a principalei democrații a lumii, însemna că putea lovi oriunde.

Lecția a fost dură: un atac asupra unuia putea deveni un atac asupra tuturor", a scris Nicuşor Dan.

Ajutorul pe care România l-a dat Statelor Unite

Preşedintele României a transmis că ţara noastră a ajutat Statele Unite, atunci când americanii au avut nevoie.

„Sunt mândru că noi, românii, am înțeles imediat această lecție și am acționat cu hotărâre în spiritul ei încă de atunci. Când America a făcut apel la aliații și partenerii săi în lupta împotriva terorismului, România a răspuns prezent. Militarii noștri – din forțele terestre, aeriene și navale , ofițerii de informații și diplomații au stat (și continuă să stea) umăr la umăr cu omologii lor americani în lupta pentru apărarea valorilor noastre comune, a modului nostru de viață și a idealurilor pe care se sprijină civilizația noastră.

Începând cu anul 2002, România a contribuit activ la eforturile coaliției în mai multe teatre de operațiuni și misiuni importante. Mii de militari români au servit cu curaj și demnitate, iar mulți au plătit un preț greu. Unii nu s-au mai întors acasă. Sacrificiul lor face parte din istoria alianței noastre.

Sprijinul acordat de România a izvorât nu doar din obligațiile care decurg din alianță, ci și din convingere. Știm din propria noastră istorie că libertatea este prețioasă și fragilă. Știm că societățile democratice trebuie să rămână unite atunci când sunt amenințate.

Mesajul lui Nicuşor Dan pentru SUA şi Trump

Mesajul meu către America și către președintele Trump începe și se încheie întotdeauna astfel: România este mândră să fie un aliat statornic al Statelor Unite. Românii recunosc importanța deosebită a relației noastre, o relație care își are rădăcinile în istorie și în experiențe comune.

Onorăm Statele Unite pentru rolul decisiv avut în încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și pentru rolul de lider asumat în lupta, întinsă pe parcursul a zeci de ani, de a ridica Cortina de Fier care ne-a divizat continentul timp de generații”, a mai scris liderul de la Cotroceni.

Nicuşor Dan este de părere că Donald Trump duce mai departe rolul de lider al SUA şi pentru pacea în Europa.

„Această atitudine de lider continuă și astăzi, reflectată în convingerea președintelui Trump că pacea în Europa se bazează pe angajamente aliate mai solide și pe o repartizare mai echitabilă a responsabilităților.

Legătura specială dintre țările noastre rămâne trainică. Fie că este vorba despre sprijinirea misiunilor aliate sau despre aprofundarea cooperării în domeniile apărării, energiei și tehnologiei, România este ferm angajată să consolideze și să extindă parteneriatul strategic cu SUA.

În cursul acestui an, am demonstrat încă o dată acest angajament, răspunzând rapid și public necesităților operaționale americane pentru Operațiunea „Epic Fury” prin intermediul Bazei Aeriene „Mihail Kogălniceanu”; am subliniat astfel hotărârea noastră de a fi alături de Statele Unite ori de câte ori securitatea colectivă impune acțiune.

În 2026, marcăm 250 de ani de când un grup restrâns de oameni, reuniți la Philadelphia, și-au pus semnătura pe principiul conform căruia libertatea aparține fiecărei ființe umane prin drept natural. În urmă cu douăzeci și cinci de ani, acel principiu a fost întâmpinat cu foc. Turnurile Gemene s-au prăbușit; cuvintele, însă, au rămas în picioare", consideră preşedintele României.

Nicuşor Dan a concluzionat că „libertatea este pusă la încercare, dar nu poate fi înfrântă”:

„Libertatea nu este niciodată cedată în vremuri de restriște. Ea se dezvăluie. Pusă la încercare în adversitate, nu poate fi înfrântă de teroare, ci doar devine mai puternică.

Doar acționând în spirit de solidaritate, cu vigilență și hotărâre, putem garanta că promisiunile luminoase și universale, făcute de Părinții Fondatori în urmă cu secole, rămân la îndemâna tuturor, asemenea unei zile însorite de septembrie la New York, pe care nicio violență nu o poate cufunda vreodată în întuneric".