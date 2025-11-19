Nicușor Dan a sesizat CCR pentru noul Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile: Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale

1 minut de citit Publicat la 15:46 19 Noi 2025 Modificat la 15:47 19 Noi 2025

Nicuşor Dan mai arată în sesizare că legea nu stabilește clar limitele prelucrării acestor informații sensibile / Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, că a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile, pentru că prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora.

Președintele mai arată în sesizare că legea nu stabilește clar limitele prelucrării acestor informații sensibile și nici garanții suficiente privind accesul, utilizarea și protecția lor.

„Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile.

Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viață a persoanei și încă cel puțin 180 zile apoi, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora, chiar și în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii. Aceasta reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, contrară art. 26 din Constituție”, a scris Nicușor Dan, pe X.

În opinia sa, legea folosește termeni vagi, nu precizează suficient cine are obligația de raportare și cine poate accesa informațiile și lasă aspecte importante în seama unor reglementări ulterioare, ceea ce contravine standardelor europene privind protecția datelor.

„Totodată, atunci când statul gestionează date sensibile, trebuie să existe reguli clare, precise, garanții împotriva abuzurilor și sancțiuni ferme pentru încălcarea confidențialității. Jurisprudența europeană stabilește astfel de standarde, însă legea sesizată la CCR folosește termeni neclari, nu distinge între cei care au obligația de raportare și cei care pot accesa datele și lasă probleme esențiale în seama unor acte administrative secundare.

Aplicațiile digitale din domeniul sănătății sunt importante pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile. Dar ele trebuie să funcționeze în cadrul limitelor constituționale și să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității umane”, a mai precizat șeful statului.