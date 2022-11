Nicușor Dan a cerut credit de 500 de milioane de lei de la bănci pentru a achita datoria către Termoenergetica

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a avut astăzi o întâlnire cu reprezentanții băncilor cu care am discutat posibilitatea de a contracta un credit de 500 de milioane de lei pentru a putea achita datoria către Termoenergetica reprezentată de diferențele între prețul real și tariful stabilit de ANRE.

Sursa foto: Facebook/ Nicusor Dan

"Am avut astăzi (marți - n.r.) o întâlnire cu reprezentanții băncilor cu care am discutat posibilitatea de a contracta un credit de 500 de milioane de lei pentru a putea achita datoria către Termoenergetica reprezentată de diferențele între prețul real și tariful stabilit de ANRE", anunță Nicușor Dan.

El amintește că Guvernul a creat, săptămâna trecută, cadrul legal pentru ca Primăria Capitalei să se poată împrumuta până la finalul anului în limita sumei menționate.

"Deși termenul este extrem de strâns, iar suma este destul de mare, sunt optimist că vom găsi soluții în piață pentru a împrumuta acești bani atât de necesari pentru a trece cu bine de această iarnă", încheie edilul.

Nicolae Ciucă anunță că Guvernul nu va da bani de la buget pentru căldura bucureștenilor: "Cu certitudine nu îi vom da"

Premierul Nicolae Ciucă a declarat săptămâna trecută că nu vor fi dați bani de la buget pentru căldura bucureștenilor, aceasta fiind o problemă mai veche a autorității locale, pe care Primarul General Nicușor Dan putea să o rezolve până acum.

"Este o problemă a autorității locale. Primăria municipiului București are în responsabilitate să rezolve această problemă. Ne aducem aminte că eu unul, personal, am chemat încă de anul trecut, de când am preluat guvernarea, Primăria la discuții și instituțiile din sistem pentru a rezolva problema termiei în perioada sărbătorilor de iarnă de anul trecut.

L-am chemat, după aceea, văzând care este situația, pe domnul primar (Nicușor dan - n.r.), împreună cu cei responsabili, să vină la nivelul Guvernului și să prezinte un plan concret prin care putem să rezolvăm această situație de sistem din Capitală.

Până în momentul de față, soluțiile sunt fie să ridicăm noi plafonul de îndatorate, fie să dăm banii de la buget. Or banii de la buget să îi dăm pentru o autoritate locală care putea până în acest moment să rezolve problema, cu certitudine nu îi vom da. Și sunt și alte localități din țară care sunt într-o situație financiară mult mai dificilă decât Capitala”, a spus premierul Nicolae Ciucă.