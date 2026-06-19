Nicușor Dan critică ANI, după decizia ÎCCJ în cazul lui Dominic Fritz: „E rolul ei să caute virgule în acte?”

Președintele Nicușor Dan și primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz / Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a vorbit, vineri, la Bruxelles, despre decizia ÎCCJ în cazul primarului USR al Timișoarei, Dominic Fritz. Șeful statului

a criticat Agenția Națională de Integritate (ANI), susținând că rolul acesteia ar fi să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-se de funcția pe care o ocupă, nu „să caute virgule” în actele făcute de acești funcționari.

„Faţă de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz, pe timing, ea era aşteptată, adică nu a fost primul termen, dacă nu mai cel de-al doilea, a fost o amânare de pronunţare. Şi aici vreau să fac un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziţia pe care am avut-o de-a lungul timpului, pe subiectul ăsta.

Care este rolul Agenţiei Naţionale de Integritate în statul român? Este rolul Agenţiei Naţionale de Integritate să găsească oameni care se îmbogăţesc folosindu-şi funcţia publică, sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diverși funcţionali publici le fac?”, a declarat Nicușor Dan.

Joi, primarul din Timișoara și președintele USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI care l-a acuzat de conflict de interese și va avea o interdicție de trei ani pentru a ocupa funcții publice. ICCJ a menținut decizia din prima instanță în procesul lui Frtiz cu ANI, prin care a fost declarat în conflict de interese.

Procesul se afla în faza de recurs, depus de Dominic Fritz împotriva unei decizii a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie 2026, instanță care a confirmat raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate.

Ulterior, vineri, acesta a anunțat că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) decizia care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv