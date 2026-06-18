Nicușor Dan, despre dosarul DNA care-l vizează pe Ciprian Ciucu: „E normal” să continue la Primăria Capitalei

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu știa de dosarul DNA în care actualul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost pus sub control judiciar. Șeful statului a spus că, dacă faptele vizează activitatea lui Ciucu de la primăria Sectorului 6, atunci e normal ca acesta „să continue” activitatea la primăria Capitalei.

„Nu cunosc. Bineînțeles că am aflat, ca și dumneavoastră, informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei, și asta e normal să continue acolo”, a spus Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, a fost chemat joi la audieri de procurorii DNA. Potrivit surselor Antena 3 CNN, acesta ar fi suspect într-un dosar de luare de mită. După patru ore de audieri, Ciucu a fost pus sub control judiciar de către procurori.

La ieșirea de la DNA, el a declarat că dorește să își ducă la capăt mandatul de Primar al Bucureștiului, și că este nevinovat. ”Știu că voi avea această tinichea de coadă”.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că procesul va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Cei de la DNA vor comunica ce s-a întâmplat și voi comunica și eu mai târziu. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei o tinichea de coadă, cât va dura acest proces. Vreau să îmi duc mandatul până la capăt ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea e să am grijă de București să dedic perioada următoare Bucureștiului. Voi colabora cu organele judiciare", a spus Ciucu.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns joi la DNA, unde a fost chemat în calitate de suspect, pentru fapte de corupție de pe vremea când acesta era primar la Sectorul 6.