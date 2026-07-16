Nicușor Dan dezvăluie variantele discutate la Cotroceni: „Ar fi ridicol să ai patru guverne în 2 ani. Nu mă feresc să propun premier”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că în acest moment nu există nicio soluție pentru găsirea unui guvern care să poată fi votat în Parlament. Șeful statului a respins varianta, propusă în discuțiile avute până acum la Cotroceni cu liderii partidelor, de a avea patru guverne, care să se rotească la câte șase luni. Nicușor Dan a spus că nu se ferește să nominalizeze un premier, dar a precizat că „decizia este la partide”, în ceea ce privește găsirea unei majorități parlamentare care să susțină un viitor Executiv cu puteri depline.

„Ar fi cumva ridicol să ai patru guverne în doi ani și să faci un program pentru asta. S-a vorbit ca variante de discuție, de un guvern de armistițiu, la început, care să fie tehnocrat sau toată lumea la un loc, s-a vorbit - pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit - de un guvern tehnocrat, la sfârșit, înainte de alegeri, care să se ocupe de alegeri, s-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD, minoritar, susținut de PNL, USR, UDMR, și un guvern PNL-USR-UDMR, susținut de PSD - și să se rotească între ele. Dar nu s-a pus problema să fie toate patru”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a spus că „nu se ferește” să nominalizeze un premier.

„De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva?”, a întrebat președintele un ziarist care l-a întrebat de ce nu nominalizează încă un premier. „Trebuie să ajungem undeva, nu?”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a mai adăugat că discuțiile pentru găsirea unei majorități parlamentare „continuă la nivel informal”, dar nu s-au înregistrat niciun fel de progrese.

Întrebat dacă există vreo șansă să fie votat un nou guvern în Parlament, în septembrie, Nicușor Dan a răspuns: „Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea implicată, nu se întâmplă nimic în plus în septembrie, față de iulie”

Astfel, decizia, a spus Nicușor Dan, este doar la partide. Întrebat care este, totuși, soluția pentru a ieși din acest impas, șeful statului a menționat: „Nu e un răspuns pe care să-l dau eu. Eu am pus niște condiții și mai departe e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și niște oameni”.

„Eu am propus două soluții, fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat. Acum e o responsabilitate care e la partide”, a spus președintele României. „Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție nici măcar guvern de armistițiu”, a precizat președintele României, Nicușor Dan.