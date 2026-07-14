Nicușor Dan explică „dilema” de la Cotroceni: „Blocajul nu este la numele prim-ministrului”

Președintele României Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan consideră că blocajul pentru formarea unui nou guvern nu este la numele premierului, ci la componenţa viitorului executiv. Președintele spune că e necesară o „flexibilizare a poziţiei” partidelor pentru depășirea blocajului, însă în acest moment nu există o soluție. Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, însă spune că nu ar rezolva problema.

Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că Nicușor Dan ar urma să îi convoace din nou la Palatul Cotroceni pe liderii fostei Coaliții la finalul acestei săptămâni. Potrivit acestora, singura variantă care mai este luată în calcul este cea propusă de președintele UDMR, Kelemen Hunor, privind formarea a patru guverne succesive până la alegerile parlamentare din 2028.

„Blocajul nu este la numele prim-ministrului. Blocajul este la componenţa guvernului, pentru că sunt partide care spun nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo. Şi sunt alte partide care spun nu vrem să votăm dacă alţii sunt acolo. Şi asta înseamnă că pui una lângă alta afirmaţiile astea, ajungi la concluzia că nu se poate fără să poţi să fii şi cu unii, şi cu alţii. Dacă nu eşti şi cu unii, şi cu alţii, nu ai majoritate. Deci aici este un blocaj, ca să-i spun aşa, logic, care necesită o flexibilizare a poziţiei”, pentru Știrile ProTv.

Despre varianta guvernelor minoritare, Nicușor Dan spune că acestea dezavantajează partidele care sunt la guvernare înaintea alegerilor.

„Experienţa ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prind alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Şi atunci esenţa discuţiei a fost da, suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii, vrem să fim primii. Şi din dilema asta nu s-a ieşit, cel puţin până acum”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Președintele crede, însă, că propunerile de premier făcute deja - Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan - nu au șanse să adune voturile pentru învestire. În schimb, PNL și USR cred că ar trebui luat în calcul și scenariul alegerilor anticipate.

„Nu exclud, nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în această situație, plus încă trei-patru luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună”, a spus acesta.