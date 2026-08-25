Nicușor Dan face o ultimă încercare pentru un acord pe legea salarizării. Președintele discută online cu liderii fostei Coaliții

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Preşedintele Nicușor Dan va discuta marți, de la ora 13.00, cu liderii fostei coaliţii despre Legea Salarizării. Sunt însă şanse mici ca legea să fie adoptată în timp util. Sindicatele se revoltă şi ameninţă că vor bloca instituţiile-cheie ale statului. Angajaţii reclamă că scad salariile pentru profesori şi medici în timp ce pentru majorarea veniturilor demnitarilor s-au găsit bani.

Proiectul este susținut de PNL și USR, în timp ce PSD și UDMR au rezerve față de forma transmisă de Guvern. Social-democrații și reprezentanții UDMR susțin că proiectul nu rezolvă toate inechitățile existente în sistemul bugetar.

Șansele ca Legea Salarizării să ajungă în Parlament și să fie adoptată până la sfârșitul acestei săptămâni sunt însă reduse. Termenul este important, deoarece la finalul săptămânii se încheie perioada prevăzută pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro aferente acestui jalon.

Discuțiile sunt tensionate și din cauza reacției sindicatelor, care amenință cu blocarea unor instituții-cheie ale statului. Angajații reclamă că, în forma actuală a proiectului, veniturile unor categorii, precum profesorii și medicii, ar urma să scadă, în timp ce pentru majorarea veniturilor demnitarilor au fost găsite resurse financiare.

PSD și UDMR susțin că există probleme importante în special în domeniile educației și sănătății și că proiectul nu asigură un tratament echitabil pentru angajații din sectorul public. Cele mai mari probleme sunt semnalate în sistemul de sănătate, unde sindicaliștii și reprezentanții partidelor reclamă diferențe semnificative între categorii de angajați.

Sorin Grindeanu a avertizat luni că nu mai este timp pentru adoptarea legii salarizării în forma discutată până acum, în condițiile în care Ministerul Muncii, Educației și Sănătății nu au ajuns încă la un punct de vedere comun. Liderul PSD a spus că este "foarte greu, dacă nu imposibil” ca legea să fie adoptată de Parlament, să treacă de eventuale contestații la CCR și să fie promulgată, în condițiile unor „termene imposibile de îndeplinit”.

Negocierile pentru noua Lege a salarizării s-au decalat. Întâlnirea tehnică programată duminică, la ora 17.00, la Palatul Cotroceni, între consilierul prezidențial Radu Burnete și specialiștii partidelor din fosta coaliție nu a mai avut loc și a fost amânată pentru luni.

Discuțiile au loc în contextul în care mai multe federaţii sindicale vor organiza marţi, între orele 11:00 şi 13:00, o acţiune de protest în faţa Ministerului Muncii, principalele revendicări fiind creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 şi deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial şi naţional, potrivit unui comunicat al Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa.

Comisia Europeană a cerut Guvernului să găsească măsuri „compensatorii” pentru acoperirea cheltuielilor cu anvelopa salarială din noua variantă a Legii salarizării, au declarat surse oficiale pentru Antena 3 CNN. Potrivit unui răspuns al Comisiei, obținut de Antena 3 CNN, una dintre măsurile sugerate de Comisie este extinderea contribuției CASS pentru pensii. În prezent, CASS pentru pensii se aplică pentru veniturile mai mari de 3.000 de lei.

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, îşi menţine afirmaţiile că România va accesa peste 90% din sumele alocate sub formă de bani nerambursabili din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). El precizează că, dacă Parlamentul va adopta şi Legea salarizării unitare a bugetarilor, gradul de absorbţie a părţii de grant din PNRR ajunge la 97%.