Nicuşor Dan i-a acordat fostului președinte al Poloniei, Lech Walesa, Ordinul Național "Steaua României" în grad de Mare Cruce. Sursa foto: Administrația Prezidențială a României

Nicușor Dan i-a acordat, joi, fostului preşedinte al Republicii Polone Lech Walesa Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce. "Am oferit de-a lungul timpului mai multe decorații, dar niciodată nu am fost mai emoționat", a afirmat preşedintele României.

"Am oferit de-a lungul timpului mai multe decorații, dar niciodată nu am fost mai emoționat decât în momentul în care i-am acordat fostului preşedinte al Republicii Polone Lech Wałęsa Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Îmi aduc aminte de speranțele unor generații de români care, ascultând Europa Liberă și Vocea Americii, se uitau la ce se întâmplă în Polonia, ce înseamnă Solidaritatea. A fost o luptă câștigată până la urmă și i-am transmis lui Lech Wałęsa, în numele acelor oameni, recunoștința noastră.

Cred că societățile au nevoie în prezent de modele, oameni care să-și subordoneze propria viață și propriul destin interesului colectivității, oameni care să aibă curajul afirmării unor valori, și, de asemenea, cred că personalități precum Lech Wałęsa pot să le arate celorlalți, și mai ales tinerilor, faptul că libertatea nu este de la sine garantată", a transmis Administrația Prezidențială a României.